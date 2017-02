Ron Hainsey llega a los Penguins para reforzar su defensa

Ron Hainsey en los Hurricanes. Foto: CDN

Los Pittsburgh Penguins quieren estar en su segunda Stanley Cup consecutiva, formar una dinastía. La última acción de los de Pensilvania es la obtención de Ron Hainsey vía traspaso para mejorar su defensa. Hainsey llega a cambio de una segunda ronda del draft y el jugador de la AHL Danny Kristo. El jugador de Connecticut está en el último año de su contrato de tres. Su salario esta temporada es de 2,5 millones de dólares. Los equipos se los repartirán al 50% este dinero tal como informo Chris Johnston en Twitter.

The #hurricanes retain 50% of Ron Hainsey's salary in that deal with #pens.

— Chris Johnston (@reporterchris) 23 de febrero de 2017

Este fichaje viene después de las recientes lesiones importantes que han sufrido los Penguins. Olli Maatta y Justin Schultz han sufrido una lesión en la mano y una conmoción respectivamente y llevan un tiempo fuera del hielo. Además en las últimas horas se ha confirmado la lesión de Trevor Daley que deberá permanecer seis semanas de baja por una operación en la rodilla. La lesión se produjo el martes cuando tuvo que abandonar el partido.

El ironman actual de la NHL

Hainsey tiene el récord actual de partidos consecutivos en la NHL: 891. Esto supone más de 10 años sin perderse ningún partido en la liga. Este año ha disputado los 56 partidos hasta la fecha, aportando 14 puntos esta temporada. Eso sí jugando menos minutos que las temporadas anteriores, ha bajado de los 22 de media.

Los Hurricanes, por su parte, se ven beneficiados por la situación. Primero se ahorran la mitad del contrato de Ron Hainsey. Pero lo más importante para los de Carolina es que con esta ronda del draft adquirida alcanzan la decena para la próxima elección de jugadores. Seis de estas elecciones se encuentran en las tres primeras rondas. En cuanto a Danny Kristo no parece que su futuro se encuentre lejos de la AHL.