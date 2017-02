Patrick Eaves a Anaheim y Tomas Jurco a Chicago

Google Plus

Patrick Eaves celebra un gol durante su etapa en los Stars | CBC

Los equipos siguen ultimando sus filas de camino a la finalización del período de traspasos el próximo día 1 de marzo.

Anoche los Stars llegaron a un acuerdo con los Ducks para traspasar al jugador de 32 años, Patrick Eaves a cambio de una segunda ronda de draft. Los Ducks se hacen así con un jugador muy interesante de cara a próximos partidos, ya que Corey Perry no pasa por su mejor momento esta temporada, pues en 62 partidos sólo ha hecho 11 goles. Hasta ahora, Patrick Eaves había hecho 21 tantos en 59 partidos. Por otro lado, Eaves próximamente sería agente libre y así los Stars se libran de pagar el millón de dólares que le quedaba de contrato al jugador canadiense.

Así pues, Patrick Eaves tendrá que cambiarse de casa una vez más. Es la quinta vez que tiene que moverse desde que empezara su andadura en la NHL allá por el año 2005 en Ottawa Senators. Desde entonces pasó por Carolina Hurricanes, Detroit Red Wings, Nashville Predators, su último equipo Dallas Stars y ahora comenzará una nueva vida con Anaheim Ducks.

En la otra conferencia, los Detroit Red Wings también llegaban a un acuerdo para traspasar a un jugador de su equipo. En concreto con otro equipo del mismo estado, los Chicago Blackhawks. El jugador es Tomas Jurco. El eslovaco de 24 años, cambia así un equipo que está en horas bajas, pues a día de hoy es último en la Conferencia Este, por otro que está 2º en la del Oeste y con claras aspiraciones a la Stanley Cup. Jurco ha pasado un poco desapercibido por el equipo de Detroit, ya que sólo ha jugado 16 partidos y no ha hecho ni goles ni asistencias. Por otro lado los Red Wings reciben desde Chicago una tercera ronda del próximo draft. Quien ha ''sufrido'' con la llegada de Jurco a los Blackhawks es Vinnie Hinestroza que bajará a la AHL.

Por su parte, al tema de Jurco hay que añadir que sufrió una lesión en la espalda y tuvo que pasar por cirugía. En unas declaraciones que hizo el jugador para NHL.com allá por el mes de noviembre dijo: ''Todavía podía jugar con ella (la lesión) pero lo peor para mi era estar siempre sentado en el banquillo. A veces sólo me levantaba para caminar. Fue una situación mala porque he estado mucho tiempo en el banquillo en estos dos últimos años. Fue muy duro, y me alegro de que eso se haya ido y estoy emocionado de empezar de nuevo''.