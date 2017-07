Lindy Ruff, asistente de Alain Vigneault en los Rangers

Foto: Getty Images/Tom Pennington

El rumor que saltó durante la celebración del draft de la NHL el pasado fin de semana ha acabado confirmándose: Lindy Ruff se incorpora al equipo técnico liderado por Alain Vigneault para encargarse de la parcela defensiva, que hasta ahora dirigía Jeff Beukeboom. Este último seguirá vinculado a los blueshirts, pero en un puesto todavía por decidir.

No es nada extraño que un entrenador con su experiencia, dieciséis años en el banquillo de los Buffalo Sabres (1997-2013) y cuatro como entrenador principal de Dallas Stars (2013-2017) y ganador en 2006 del Premio Jack Adams a entrenador del año, encuentre trabajo rápidamente. Lo que llama la atención es que ese trabajo no sea como entrenador principal, sino como asistente.

Y es que aún con la entrada en liza de los Golden Knights solo hay 31 puestos en la élite del hockey norteamericano, y en el momento de las negociaciones ninguno de ellos estaba vacante para la siguiente temporada hasta la reciente salida de Dave Tippet de los Arizona Coyotes. La salida más habitual para aquellos entrenadores de la NHL que quedaban sin acomodo es la salida a las ligas europeas, pero obviamente en la toma de la decisión intervienen no solo las circunstancias profesionales, sino también las personales.

Ruff, que ya fue miembro de los New York Rangers como jugador, ya sonó como nuevo entrenador principal de los mismos tras el despido de John Tortorella en 2013, pero finalmente el elegido sería Vigneault y Ruff fue contratado por Dallas.



Con el fin de la temporada regular y la no clasificación de su equipo para playoffs, la gerencia de Dallas anunció que el contrato recién concluido no sería renovado, y su nombre entró de nuevo en el radar de los Rangers, aunque esta vez no haya sido para ser la cabeza del cuerpo técnico.