Rick Tocchet, nuevo entrenador de Arizona

Tocchet y Gretzky. cbssports.com

Arizona Coyotes ya tienen nuevo entrenador. El equipo anunció el pasado martes la contratación de Rick Tocchet para que sea su nuevo entrenador jefe reemplazando a Dave Tippett luego que este dejara el club a principios del verano.

De acuerdo con Darren Dreger de TSN (The Sports Network), el contrato de Tocchet con el equipo sería de cuatro años. Pasó las últimas tres temporadas como entrenador asistente de los Pittsburgh Penguins, ayudando a liderar al equipo en los últimos dos años a los títulos consecutivos de la Stanley Cup.

"Estamos muy contentos de nombrar a Rick como nuestro nuevo entrenador en jefe", dijo el manager general John Chayka en una declaración oficial. "Rick es un excelente entrenador y un ganador probado. Con los Penguins ganó una Stanley Cup como jugador y dos como entrenador asistente. Es experimentado, conocedor del juego y es un gran líder y comunicador. También es un exjugador de Coyotes y entrenador asistente, el ajuste perfecto para nosotros. Estamos encantados de que se vuelva a nuestra organización".

Campeón de tres Stanley Cup

Anteriormente fue un entrenador asistente para los Coyotes entre 2005 y 2008 llegando a ocupar el puesto de entrenador jefe durante cinco partidos por una baja de Wayne Gretzky en 2005. En 2008 se trasladó a Tampa Bay Lightning, donde pasó parte de dos temporadas en el banquillo como entrenador en jefe. En verano de 2014 fichó como entrenador asistente por Pittsburg.

Como jugador pasó tres años en Arizona entre 1997 y 2000, tras haber ganado la Stanley Cup como jugador de los Penguins en 1992. Se retiró en 2002 en Philadelphia, el equipo que le había seleccionado en el Draft de 1983.

"Estoy muy feliz de estar de vuelta a los Coyotes", dijo Tocchet en rueda de prensa. "Me encantó jugar y entrenar aquí en el Valle y siempre he considerado a Arizona mi hogar. Tenemos un gran equipo joven con un montón de talento y estoy emocionado por liderar este grupo de jugadores. Me gustaría dar las gracias al Sr. Barroway y John Chayka por esta increíble oportunidad. No puedo esperar a empezar".

La contratación de Tocchet debería concluir lo que ha sido una pretemporada extraordinariamente ocupada en Arizona. Junto con el cambio de entrenador, el equipo también ha hecho cambios significativos en la plantilla al incorporar a Antti Raanta, Derek Stepan y Niklas Hjalmarsson, mientras que dejó ir a los veteranos Shane Doan y Mike Smith.