Se retira Brian Campbell a sus 38 años

Fuente: www.si.com

Brian Campbell había anunciado durante la pasada temporada que solo seguiría en la NHL si continuaba en los Blackhawks. No obstante, Chicago no ha encontrado hueco para él en la plantilla y el canadiense ha decidido retirarse a sus 38 años de edad. Sin embargo, no abandonará la franquicia, ya que se pondrá al frente del departamento de operaciones de negocios.

Campbell regresó la temporada pasada a los Blackhawks, donde había permanecido tres años y ganado una Stanley Cup. Aportó cinco goles y doce asistencias en 80 partidos, unos números muy lejanos de sus mejores estadísticas. Además, no logró ni un solo punto durante la desastrosa primera ronda de los playoffs, donde los Predators barrieron a los de Illinois.

El canadiense abandona las pistas de hielo con 1.082 partidos a la espalda. Campbell suma 87 goles, 504 puntos y 277 minutos de expulsión. Ha jugado hasta en tres equipos más que Chicago: Buffalo Sabres (ocho temporadas), San José Sharks (20 partidos) y Florida Panthers (cinco temporadas).

Su carrera se puede considerar exitosa repasando su palmarés. Fue nombrado cuatro veces para el All – Star (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 y 2011-2012), recibió el premio Lady Byng al jugador con más espíritu deportivo y caballerosidad en la campaña 2011-2012 y ganó un campeonato con los Blackhawks en la 2009-2010.

Su mejor temporada fue la 2007-2008. Campbell logró 43 puntos en 63 partidos con la camiseta de los Sabres, a los que hay que sumar los 19 que consiguió en San José tras ser traspasado para los últimos 20 partidos de la liga regular.

“Estoy entusiasmado de transitar al próximo paso en mi carrera profesional y en mi vida”, dijo el jugador. “Estoy agradecido al incontable número de compañeros, entrenadores, personal y aficionados que me he cruzado en mi camino durante mi carrera de jugador en Chicago, Buffalo, Florida y San José. La organización de los Blackhawks me ha permitido tomarme este reto y estoy agradecido por esta nueva oportunidad”, añadió.

La retirada de Brian Campbell permitirá a los Blackhawks abrir hueco en su espacio salarial, ya al límite tras sus últimos movimientos.