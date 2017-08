El infierno en la tierra de Jagr

Jagr con los Panthers. Foto: Edmonton Central

El verano de Jaromir Jagr está siendo su particular cruz, su infierno en la tierra. Después que los Florida Panthers decidieran no renovarle Jarg ha estado buscando equipo casi de forma desesperada. El checo se marchó a Europa para entrenar y buscar una solución al problema mientras tanto. Pero parece que a sus 45 años de edad los equipos no están muy interesados en él. Jagr concedió una entrevista para NHL.com en la que aclaró que hay dos equipos interesados en él, pero nada más de eso. Además añadió que se está planteando jugar en República Checa en el caso que no fructifiquen las negociaciones con la NHL.

Jagr continúa jugando a un gran nivel La prensa norteamericana ve esto como un cambio generacional y de prioridades en la liga ya que a pesar de la gran temporada de Jagr no tiene ofertas. A pesar de tener una edad bastante alta para el deporte el checo no se perdió ni un solo partido la temporada pasada. Consiguió 16 goles y 46 puntos y fue el cuarto máximo realizador y asistente del equipo. Está claro que no son rendimientos propios de la edad, lo que demuestra la gran forma de Jagr a sus 45 años y que él todavía se ve apto para la competición.

Los Golden Knights podrían ser el posible destino NHL

Desde NBC señalan que uno de los posibles interesados sería Las Vegas Golden Knights podrían estar interesados en sus servicios para que sea la principal atracción del equipo. El defecto sería que no son un candidato a la Stanley. En el caso de un equipo que vaya a por el título una de las opciones reales podrían ser los Flames, equipo con solo 11 delanteros en plantilla y siete millones de espacio salarial. Jagr podría ser de ayuda para mejorar ese ataque y ya de paso poder aportar su experiencia e inteligencia a la plantilla.