Hitchcock de los más ganadores de la NHL

Foto: .thescore.com

Los Dallas Stars vencieron a los Colorado Avalanche por 3-1, dicha victoria significo el triunfo número 783 de Ken Hitchcock en su carrera como entrenador en la NHL, superando al legendario Al Arbor de los Islanders y adjudicándose el tercer puesto de entrenador con más victorias en la NHL.



"No me siento bien al respecto. Realmente no sé por qué, pero no me siento bien", dijo Hitchcock.



Un momento que podría significar alegría por alcanzar algo histórico en la NHL, Ken mencionó que le ponía triste el superar a Arbor, quien ganó cuatro Stanely Cups con los Islanders: "Sentí que era un ser humano especial y un entrenador especial. Era un hombre con el que podía relacionarme, por lo que no me siento muy bien, para ser honesto contigo", dijo Hitchcock.



Trayectoria de Hitchcock en la NHL



El entrenador canadiense regreso a los Stars en una segunda etapa para la temporada 2017-18. Había estado previamente dirigiendo durante seis temporadas a St. Louis Blues, donde consiguió 248 victorias en 413 juegos dirigidos.



La primera etapa de Hitchcock con Dallas se dio hace cerca de 22 años, cuando estuvo en la franquicia por siete campañas, de la 1995-96 hasta la temporada 2001-02, con un total de 503 juegos dirigidos y 277 victorias. Sin duda el año más recordado de su primera etapa es la temporada 1998-99, cuando Hitchcock lideró a los Stars consiguiendo un récord de temporada regular con 51 victorias y llevándose la primera y única Stanley Cup de Dallas al derrotar 4-2 a los Buffalo Sabres. En el siguiente año, Hitchcock y los Stars nuevamente llegaron a la final de la Copa Stanley, sin embargo, cayeron ante New Jersey.



Llegó a los Flyers de Philadelphia en la temporada 2002-03 y los dirigió hasta la temporada 2006-07, durante ese tiempo los Flyers logró un récord de 45-24-13 en su primera temporada, perdiendo en las semifinales de la Conferencia. En la segunda temporada de Hitchcock y los Flyers, terminaron primero en la división con un récord de 40-21-15 y avanzaron a las Finales de la Conferencia, perdiendo ante Tampa Bay, consiguió 131 victorias en 254 juegos dirigidos con los Flyers. Dirigió a los Columbus Blue Jackets por cuatro temporadas, en las cuales consiguió 125 victorias en 284 partidos dirigidos.