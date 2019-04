Carla Suárez: "Poder jugar en Río con Rafa o con David sería una ilusión extra"

Carla Suárez está realizando una temporada excepcional, tras ganar en Doha y llegar a cuartos de final del Open de Australia, y ahora se encuentra en Miami, donde defiende la final alcanzada el año pasado, que perdió con Serena Williams.

Al ser preguntada sobre cómo llega a Miami la canaria se ha declarado muy contenta: "El año pasado tuve muy buenas sensaciones, tuve dos buenas semanas y me trataron muy bien. El tiempo aquí siempre acompaña, aunque estos últimos días hemos tenido algo más de frío de lo normal, pero creo que es una ciudad que me gusta mucho, el ambiente es muy bueno, hay mucha gente que habla español y eso se agradece. Estoy con ganas de volver a empezar".

Sobre la posibilidad de defender los puntos logrados el año pasado, Carla se ha mostrado muy cauta: "Siempre es el objetivo llegar a las rondas finales en los torneos en los que participo. He sentido mucho el cariño de la gente, pero también es cierto que hay que empezar siempre paso a paso y el primer partido es evidentemente el más importante".

Suárez también ha evaluado su trayectoria en los últimos 12 meses, en los que se ha asentado, salvo algunos meses, en el Top Ten: "Ha sido un año positivo. El torneo de Miami, sumado a muchas cosas, me dio la oportunidad de estar entre las diez mejores, que son experiencias nuevas, sueños que tienes desde que eres pequeña. Después de aquí cogí mucha confianza, la gira de tierra me ayudó muchísimo también y tuve muy buenos partidos. Tras Wimbledon tuve un poco de cansancio mental y físico. No es fácil, porque vas viviendo cosas nuevas, también se espera un poco más de ti, mejores resultados y no es fácil llevarlo. Pero es verdad que este año he empezado bien, la experiencia del año pasado me ha ayudado muchísimo. En Indian Wells no pude jugar por lesión de tobillo, pero tengo ganas de que llegue el viernes para jugar el primer partido".

Por otro lado, ha reconocido que ella es una jugadora de tierra batida, pero que siempre busca adaptarse lo mejor posible a la pista dura: "Somos jugadores que nuestra superficie favorita es la tierra batida, es en la que nos encontramos más cómodos. Tenemos muy pocos torneos al año y nos tenemos que adaptar mejor a la pista dura. A veces es complicado porque todo va mucho más rápido, tienes menos tiempo y no es algo a lo que estemos acostumbrados. Nos hemos ido adaptando mejor, hemos querido jugar más agresivo, que es la tendencia hacia la que camina el tenis".

Acerca de los Juegos Olímpicos, Carla se ha mostrado muy ilusionada por jugar sus terceros juegos: "Queda muchísimo todavía, quedan muchos torneos importantes antes que Río. Pueden ser mis terceros Juegos, no sólo en individual también en dobles, que es una ilusión extra. Brasil es un país que me gusta mucho, he podido estar varias veces allí y la gente es muy amable, viven muchísimo el deporte y pueden ser unos Juegos muy bonitos".

Por último, ha asegurado que no aún no sabe si podrá jugar los dobles mixto con Rafa. "No, no hay nada cerrado ni mucho menos. Hay que hablarlo y la capitana tiene que elegir. Poder jugar con Rafa, David o cualquiera de los chicos sería una ilusión extra".