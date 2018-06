Federer sufre pero sigue soñando

Google Plus

Siendo éste el sexto encuentro entre ambos y el primero sobre césped (Federer ha ganado los cinco encuentros previos), Federer y Paire irían a por todas para conseguir el pase a los Cuartos de Final del ATP 500 en Halle. Mientras que Roger ha ganado este torneo nueve veces (2003 ante el alemán Nicolas Kiefer 6-1 6-3, 2004 estadounidense Mardy Fish 6-0 6-3, 2005 ruso Marat Safin 6-4 6-7 6-4, 2006 checo Thomas Berdych 6-0 6-7 6-2, 2008 alemán Philipp Kohlschreiber 6-3 6-4, 2013 ruso Mijaíl Yuzhny 6-7 6-3 6-4, 2014 colombiano Alejandro Falla 7-6 7-6, 2015 italiano Andreas Seppi 7-6 6-4 y 2017 alemán Alexander Zverev 6-1 6-3), para Paire recién es su segunda participación y buscará superar lo realizado en 2017 (había perdido en Octavos ante el alemán Florian Mayer por 6-0 6-4).

Volviendo a la actualidad, Roger que no jugó el circuito sobre polvo de ladrillo, viene de ganar su título ATP número 98º en su carrera y de desplazar al español Rafael Nadal del puesto uno del ranking mundial. Para llegar a esta instancia el suizo tuvo que vencer en su primer partido al esloveno Aljaz Bedene por 6-3 6-4. Paire por su lado, tras caer en segunda ronda de Roland Garros ante el japonés Kei Nishikori por 3-6 6-2 6-4 2-6 3-6 y quedar eliminado del ATP 250 en Stuttgart al ser vencido por Berdych 6-7 4-6, derrotó en su presentación al estadounidense Steve Johnson 7-5 7-6.

Roger, un quiebre y set

Con la Pista Central llena para ver al número uno del mundo, Federer y Paire estaban listos para dejar todo y definir al séptimo cuartofinalista del Gerry Weber Open. Roger abriría el juego y tras la igualdad de 30-30 saldría favorecido para ponerse arriba por 1-0. Tras dar vuelta un 0-15, Paire lograría empatar en 1-1 y Roger levantaría un 15-30 para continuar dominando el francés (2-1). Benoit imitaría al suizo (caía 15-30 en el game) para anotar el 2-2, Roger realizaría un juego perfecto (3-2) y Paire nuevamente pondría en tablas el marcador al convertir su game perfecto (40-0, 3-3).

Concentración y firmeza. Imagen-Zimbio

Roger salvaría a su servicio luego de evitar el primer break point de Benoit para continuar en ventaja (4-3) y para sorpresa del francés, el sí aprovecharía su oportunidad de quiebre y conseguiría estar más cerca de quedarse con el primer set (5-3). Con la responsabilidad de sacar por parte del suizo, Paire se quedaría en las puertas de vulnerar a Roger (evitó dos set points) y éste utilizaría su tercera oportunidad de quedarse con el set para cerrar el primer parcial en 6-3.

Paire no se rinde y pelea

Con el primer set en el pasado, Paire estaba consciente que le podía hacer partido al uno del mundo e iba a intentar aprovechar los huecos que este genere para sumar games. Presentándose el juego más largo del partido hasta el momento donde hubo cuatro deuces y dos break points para Federer, Paire saldría victorioso y se haría con el 1-0. Dejando sorprendido a Roger, el francés no desperdiciaría su cuarta oportunidad de quiebre y se alzaría en el segundo set por 2-0. Confirmando su buen momento, Benoit defendería lo logrado en el anterior juego y se pondría en ventaja de 3-0.

Dándole otro golpe más a Federer, Paire quebraría por segunda vez en el partido para anotar el 4-0 a su favor pero Roger daría vuelta un 15-30 y alcanzaría el descuento (4-1). El suizo confirmaría el quiebre para seguir achicando distancias (4-2), Paire marcaría el 5-2 con su saque y Federer seguiría descontando para continuar con las esperanzas de terminar el partido sin un tercer set (5-3). Minutos después, Benoit sería el encargado de terminar con los ideales del suizo y con dos set points se quedaría con el segundo set por 6-3.

El Tie Break cae del lado de Roger

Estando igualados en sets y con el cansancio a flor de piel, ambos tenistas dejarían todas sus reservas para decidir el ganador del partido. Como si del primer set se tratara, Roger ganaría el primer game (1-0) y Paire empataría en 1-1. Tras realizar un juego perfecto por parte del suizo (40-0), éste continuaría en ventaja por 2-1, el francés igualaría de nuevo en 2-2 y Roger se quedaría con el quinto game tras escapar de un 15-15 (3-2). Luego de continuar poniendo en tablas el marcador (3-3 Paire), el francés intentaría ir a por el servicio de Federer pero el oriundo de Basilea no le permitiría esa oportunidad y seguiría arriba por 4-3. Al contrario del juego anterior, el encargado de ir a por el saque del otro sería Federer, pero imitando lo que había hecho su rival, Paire también se defendería y el tercer set se encontraría con cuatro games para cada uno (4-4). A solo 20 minutos de las dos horas, Federer volvería a llamar al cero a su favor (40-0) para acercarse a la victoria tras ganar el game por 5-4 pero Paire volvería a frustrar las chances del suizo y anotaría el 5-5.

De nuevo el suizo mantendría su saque para el 6-5 y llegaría a tener dos match points (equivalentes a dos break points) pero el oriundo de Aviñón le haría la contra al suizo mandando directamente la definición a la muerte súbita. El tie break iniciaría a favor de Roger donde tras ganar su servicio (1-0) se quedaría con el primer punto de Paire (2-0) y éste descontaría con un gran drive para no perderle pisada al suizo (2-1). Luego de anotar el 3-2 a su favor, Roger no sería capaz de defender su saque y Paire golpearía tres veces para dar vuelta el marcador (quebraría para el 3-2, el 3-3 y 4-3 los ganaría con su servicio). El francés se alejaría al vulnerar el saque del suizo por segunda vez en la muerte súbita (5-3) y éste le asestaría dos golpes seguidos para empatar en 5-5 (con su saque se haría del 5-4 y lo quebraría para el 5-5). Paire conseguiría su primer punto de partido al anotar el 6-5, Roger se salvaría marcando el 6-6 y Benoit volvería a tener un match point al anotar el 7-6. La luz de la esperanza para el suizo se alzaría al quebrarle en dos oportunidades a Paire (8-7) y teniendo su tercer match point en el set, no dudaría en aprovechar los espacios y sentenciaría el encuentro en 7-6 (9-7 en el tie break). De esta manera el suizo Roger Federer, tras dos horas con un minuto, se clasificaría por decimoquinta vez a los Cuartos de Final del Gerry Weber.