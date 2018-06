Tomas Berdych no estará en Wimbledon

Google Plus

Prosiguen las malas noticias para Tomas Berdych. El checo, actualmente en el puesto 24 del mundo y que ha caído en ocho de sus últimos nueve partidos, se ha visto obligado a renunciar a su Grand Slam preferido, Wimbledon, por fuertes dolores en la espalda que lleva sufriendo durante los últimos meses. El exnúmero cuatro del mundo anunció su decisión de no disputar el torneo londinense en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

"He estado sufriendo de dolor de espalda durante varios meses. He intentado todos los tratamientos y soluciones médicas posibles para seguir jugando. Desafortunadamente, nada de esto ha dado resultado y mis intentos de ponerme en forma para la temporada de césped han fracasado", declaró el tenista checo.

Berdych, de 32 años, no ganó un solo partido en la recién concluida gira de tierra, cayendo a las primeras de cambio en Montecarlo, Roma, Madrid y Roland Garros. En los dos torneos que ha podido jugar en hierba, alcanzó los cuartos de final en Stuttgart cediendo ante el canadiense Milos Raonic, y se despidió también en su debut en el ATP 500 de Queen's ante el francés Julien Benneteau. De esta manera, Wimbledon pierde a uno de los hombres que mejores resultados había cosechado en los últimos años en la hierba del All England Club. Su única final de Grand Slam la disputó aquí en 2010, cayendo en tres sets ante el español Rafael Nadal, y los dos últimos años había conseguido llegar a las semifinales. De hecho, como no va a poder defender los 720 puntos que se otorgan al llegar a la penúltima ronda, Berdych se verá obligado a dejar el top50 del ránking ATP, como mínimo, por vez primera desde octubre de 2005, casi nada.

Se trata, sin duda, del peor momento en la carrera de uno de los jugadores más estables de la última década en el circuito. Los próximos pasos se antojan decisivos en su devenir como profesional.