Pella dio la sorpresa de la jornada

Google Plus

En un partido que tuvo dos capítulos donde en la tarde noche londinense mostró a un Cilic con una jerarquía notable pasando prácticamente por encima al argentino. El argentino Guido Pella, quien había suspendido su partido del miércoles ante el croata Marin Cilic dos sets abajo (6-3 y 6-1) y con ventaja de 4-3 en el tercero, tras haber logrado una luz consiguiendo antes del corte un quiebre para quedar con posibilidades

Cilic, contundente hasta la suspensión

Cilic en el primer capítulo salió a destrozar al argentino, jugo con una contundencia notable, con una cancha que le era del gusto del croata y que le permitía deslizarse y que la velocidad de la pelota le era favorable. Por ello el césped húmedo estaba jugoso para el croata por ello logró con un quiebre en el segundo juego al argentino y con eso le bastó para con su saque sostener el parcial y quedarse con el primer set.

Cilic arrancó de manera contundente. Imagen: Zimbio

En el segundo la contundencia de Marin Cilic continuó, y además se la reforzó porque el pasto estaba con mayor humedad y eso hacía que la contundencia de los golpes y eso generó que le quiebre desde el arranque y luego le quebró el saque en el quinto y séptimo juego, quedándose con la segunda manga y la sensación que todo se iba por la vía rápida.

Cilic pierde el ritmo con la suspensión. Imagen: Zimbio

Pero antes de la suspensión algo pasó, Cilic molesto con la lluvia, fue saliendo del libreto cometía errores y no tenía el ritmo que había presentado en los anteriores parciales, por ello tras dos posibilidades de quiebres el argentino se llevó el saque del europeo y fue así que se fueron a dormir con distintas sensaciones.

Pella vuelve con otro plan

El pasto más seco favoreció que la pelota no le corra tan rápido al croata, eso le restó no solo velocidad sino que además control sobre la bola, empezó a cometer errores y todo lo que debe haber pensado Pella en esa noche, se sintió en el partido. Por ello salió encendido en la reanudación y ganó en cero su juego de saque para tomar ventaja de 5-3. El croata descontó con su servicio, pero el bahiense completó a la perfección la primera parte del plan, que era no dejar escapar el tercer set. Volvió a obtener cuatro puntos seguidos con su saque y mandó el partido a un cuarto parcial.

Pella cambia de estrategia y gana con garra y tenis. Imagen: Zimbio

Lo más importante para Pella era sostener corto el marcador que en ningún momento Cilic se escape y entró a controlar a Cilic, quien mostró las dudas de siempre desde el inicio del cuarto set. Con un Pella que apostaba a jugar bien sus juegos de servicio y encontrar un regalo que le haga el croata, el argentino en el cuarto juego no logró sostener la presión sobre el segundo servicio que impuso con la devolución el croata y consiguió el quiebre para alejarse 3-1. Algo impredecible con lo hecho tras el inicio del partido desde la reanudación.

Por ello se podía prever que el argentino decaiga en todo lo que había construido, pero no fue así, no fue el mismo de siempre e inmediatamente le quebró el saque a su rival y luego sostuvo en cero su juego de saque. Por ello el argentino aprovechó el vuelo que había agarrado, no se conformó con eso y volvió a sorprender con otro quiebre para quedar en situación muy favorable, algo totalmente impensado después de la notable superioridad que había mostrado Cilic en el comienzo del partido. Era el momento de dar el golpe. Pero Cilic salió a quebrar a jugarse al todo o nada y ahí quebró con autoridad y llevó el partido al tie break.

La muerte súbita fue manejada por la confianza del argentino, quien volcó su mejor tenis, fue superior al croata y se llevó con autoridad el cuarto parcial, donde el croata prácticamente no tuvo reacción. Pella había llegado al Aconcagua, la montaña más alta de Argentina, había logrado igualar en un territorio donde nunca había llegado a uno de los mejores jugadores del mundo, pero de nada servía llegar hasta ahí para quedarse sin nada. Por ello sostuvo su saque en el quinto juego salvando tres puntos de quiebre, para luego no poder cerrar el partido en el décimo juego cuando estaba con dos puntos de quiebre, que el croata logró salvar.

Pero Pella insistió, el argentino seguí con confianza y fue así que en el duodécimo juego se quedó con el saque de Cilic jugando una devolución bien abierta sobre la derecha de Cilic y donde la respuesta del croata quedó en la red. Pella regresó desde el fondo del abismo en Wimbledon, tenía todo en su contra, enfrente tenía a un especialista, la superficie, la velocidad de la pelota, pero tuvo a su favor que planificó un nuevo partido y aprovecho lo mal que jugó Cilic, tras la reanudación del partido.