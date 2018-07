Nishikori arrasa a su paso

Google Plus

Siendo el quinto enfrentamiento entre ambos y el primero en césped (Kei lidera la serie por 4-0) Nishikori y Kyrgios estaban listos para ir en busca del pase a los Octavos de Final de Wimbledon 2018. Mientras que para el japonés es su décima aparición en la Catedral del Tenis (sus dos mejores participaciones fueron en 2016 y 2014 donde llegó a los Octavos de final y donde el canadiense Milos Raonic y el croata Marin Cilic fueron sus verdugos), Nick está disputando por quinta vez el tercer Grand Slam del año y buscará igualar o superar lo conseguido en el 2014 donde tras alcanzar los Cuartos de Final, cayó ante Raonic por 7-6 2-6 4-6 6-7).

Para llegar a esta instancia, el japonés que viene de caer en los octavos de final de Halle ante el ruso Karen Kachanov 6-2 6-2, tuvo que derrotar al estadounidense Christian Harrison por 6-2 4-6 7-6 6-2 y al australiano Bernard Tomic por 2-6 6-3 7-6 7-5. Kyrgios por su lado, que cayó en las semifinales del ATP en Londres ante Cilic por 6-7 6-7, le ganó al uzbeco Denis Istomin 7-6 7-6 6-7 6-3 y al holandés Robin Haase 6-3 6-4 7-5 para buscar ser la piedra en el zapato de Kei.

Kei aprovecha y golpea primero

Con la Pista Número Uno llena de fanáticos de varias nacionalidades, Nishikori y Kyrgios pondrían primera marcha para comenzar su duelo y decidir así cuál de los dos continuaría por el sueño de Wimbledon. Kei abriría el partido y sin complicaciones se quedaría con el primer game (1-0). Nick intentaría responder de la mano su servicio pero Nishikori daría vuelta un 0-15 y con su segunda oportunidad de quiebre anotaría el 2-0 a su favor.

Confirmando el golpe al australiano (3-0), éste conseguiría ganar su primer game y descontaría en 3-1. Kei continuaría ganando su saque (4-1) y nuevamente para el lamento del australiano, se haría con el tercer break point y pondría el marcador en 5-1. De nuevo Kyrgios se intentaría levantar y vulnerar al japonés pero a éste no le temblaría la mano y realizando un juego perfecto (40-0) usaría su triple set point cerrando así el primer parcial en 6-1.

Kyrgios no se rinde pero Kei usa el tie break

Dejando el mal primer set en el pasado, Nick sabía que iba a tener que generar los espacios para poder vulnerar al japonés e ir a por la igualdad en sets. El australiano no iniciaría de buena manera ya que de entrada no sería capaz de sostener la ventaja de 30-0 a su favor y Nishikori con un solo break point le arrebataría el servicio por tercera vez en el partido (1-0). Tras esta situación Kyrgios volvería a dejar escapar un 15-0 para que Kei se ponga 2-0 arriba pero el australiano lograría achicar distancias y no le perdería pisada al japonés (2-1). Sorprendiendo al japonés, Kyrgios se haría con el servicio del mismo por primera vez en el partido (2-2) y confirmando el golpe le daría la vuelta al marcador consiguiendo así esperanzarse con la remontada (3-2)

Kei sin complicaciones alcanzaría la igualdad (40-0, 3-3), Kyrgios defendería su saque (4-3), Kei empataría en 4-4 y el australiano aguantaría un 15-30 en su contra para ponerse a tiro del set (5-4 Nick). Sin embargo, tras dejar escapar lo que podría haber sido el game del set (estaba 15-0), Kei pondría en tablas al marcador (5-5) y tras volver a ganar el servicio por parte del australiano (6-5), el japonés mandaría la definición del segundo set a una muerte súbita (6-6). En el Tie Break, ambos iniciarían ganando sus primeros servicios respectivamente (1-0 Kyrgios, 1-1 y 2-1 Nishikori, 2-2 y 3-2 Kyrgios, 3-3 y 4-3 Nishikori) pero sería el japonés quién golpearía primero y vulneraría dos veces el servicio de Kyrgios (5-3 y 6-3 Kei). Demostrando que no tiene compasión para nada, Kei usaría su servicio para sentenciar la muerte súbita y quedarse con el segundo set (7-3 el tie break, 7-6 el set).

El sol salió para Nishikori

Estando 0-2 y viendo que podía haberse quedado con el segundo set, Kyrgios no se rendiría e intentaría frenar la fuerza del japonés. Como en los dos set anteriores, Nishikori se haría del primer game (1-0) y Kyrgios por primera vez empataría rápidamente en 1-1. Kei lograría escaparse de un 0-15 en contra para anotar el 2-1, Kyrgios haría lo mismo para igualar en 2-2 y en uno de los games más largos del encuentro, Kei daría vuelta un 15-30 y se adelantaría en el marcador por 3-2.

Nick realizaría un juego perfecto (40-0) para marcar el 3-3, Nishikori seguiría al frente luego de quedarse con el 4-3 y Kyrgios no permitiría que se le escape el japonés (4-4). Luego de ganar el game con su saque (5-4), Kei aprovecharía los errores de Kyrgios y usaría su cuarto match point (equivalente al cuarto break point) para dar por finalizado el encuentro (6-4). De esta manera el japonés Kei Nishikori, tras una hora con cuarenta minutos, se clasificaría a los Octavos de Final del Grand Slam en la Catedral del Tenis y se enfrentará al letón Ernest Gulbis que venció al alemán Alexander Zverev por 7-6 4-6 5-7 6-3 6-0.