Kyrgios presenta su candidatura en Atlanta

La segunda ronda del Atlanta Open ponía su broche final con el debut de uno de los claros favoritos para llevarse el trofeo a casa. Con permiso del varias veces campeón, John Isner, el australiano Nick Kyrgios llegaba a este ATP 250 con la intención de reeditar ese título logrado aquí en el año 2016, edición en la que se consiguió poner un punto y aparte al reinado y la hegemonía del de Greensboro en Georgia. Cerrando la jornada de jueves, en un partido de madrugada en España, el número uno australiano trataría de comenzar con buen pie una gira norteamericana crucial para sus aspiraciones.

Con el Top Ten divisándose en el horizonte, el Nº18 del ranking mundial afronta una temporada, hasta ahora, escasa de fracasos, pero ausente también de grandes éxitos y relevantes victorias. El controvertido Kyrgios arrancó el 2018 de la mejor manera posible, con un título en casa, en Brisbane. Tras no alcanzar la segunda semana ni en el Open de Australia ni en el Masters de Miami, el aussie se vio forzado a abandonar la gira sobre tierra batida debido a una difícil lesión en el codo. Dos meses después, Kyrgios reaparecería, ya sobre hierba, para lograr unas buenas semifinales en Stuttgart, donde cayó en un gran partido ante Roger Federer. Dejados atrás esos problemas físicos, el de Canberra es más competitivo que nunca, y quiere demostrarlo en Atlanta.

Este primer test para él sería ante un tenista local, y que ya contaba con tres victorias en este certamen. Noah Rubin, Nº164 del mundo, no ha cumplido con unas altas expectativas generadas sobre él hace varios años. Obligado a participar en la fase previa, el estadounidense batió en sets corridos a su compatriota King y al asiático Jung para obtener un pase al cuadro principal. En la primera ronda, Rubin eliminaría a otro australiano, amigo íntimo de Kyrgios: Thanasi Kokkinakis. Con ello, alcanzaba las cinco victorias ATP y accedía a una segunda ronda ATP por segunda vez esta temporada, tras el torneo de Ginebra, en mayo. Dispuesto a seguir con esta buena dinámica, Rubin estaba listo para dar la campanada.

Kyrgios ataca en momentos decisivos para llevarse el primer set

La experiencia previa entre Nick Kyrgios y Noah Rubin en cualquier tipo de certamen, fuera ATP o no, era completamente nula. Desconocido el uno para el otro, los primeros juegos deberían ser de tanteo, y siempre buscando mantener el servicio sin conceder espacios ni ventajas con el mismo. Todo el primer set se desarrollaría de esta manera; Kyrgios, muy cómodo con el saque, apenas se pudo permitir un par de tímidos amagos de obtener alguna bola de break, que nunca acababa llegando. La eficacia de Rubin, que se veía levemente afectada por su menor destreza en los puntos jugados con segundos servicios, era una férrea barrera ante los inservibles latigazos del océanico con la derecha.

Por su parte, Kyrgios tampoco dio opción al norteamericano. Inapelable con su saque, el australiano solo perdió cuatro puntos con el mismo durante todo el primer parcial, hecho que parecía condenar a Noah Rubin a disputar un tie-break en el que, siendo realistas, tenía muchas menos opciones que su rival. Sin embargo, y cuando todo parecía preparado para la muerte súbita, Nick Kyrgios decidió atacar; en el duodécimo juego, con 6-5 en el marcador y Rubin sirviendo para llevar esto al desempate, el campeón en Brisbane flanqueó las defensas del neoyorquino, disponiendo de sus dos primeras bolas de set, que no consiguió aprovechar. A la tercera fue la vencida y, tras el juego más largo del partido, Kyrgios se apuntaría la primera manga por 7-5 en poco más de media hora de juego.

Remontada contundente para sellar la victoria

La duda y la pregunta que se cernía sobre la pista central del Atlanta Open era la actitud y la capacidad con la que Noah Rubin afrontaría este segundo asalto. Tras mantener a Kyrgios a raya en el 90% del partido, un último juego a un nivel más bajo que los demás permitió al australiano adelantarse, y dejar al de Long Island con un mal sabor de boca. Pese a todo, la reacción y la sorpresa por parte del americano no tardaría en hacerse notar cuando, en el primer juego del segundo set, aprovechase un instante de relajación del aussie para obtener su primer break del encuentro, y partir con ventaja desde el momento inicial. Por desgracia para él, Kyrgios salió del letargo y, en el siguiente game, el camberrano lograría el contra-break para empatar el choque.

Esta nueva decepción para Noah Rubin acabaría suponiendo una pesada losa de la que no conseguiría librarse. Falto de autoestima, el hecho de no haber podido consolidar la rotura minó enormemente a un Rubin falto de chispa, y que cedería su servicio por segunda ocasión consecutiva, viéndose ante una desventaja de 4-1. En un visto y no visto, Kyrgios comandaba una segunda manga que había empezado con muy mal pie. Tras ese segundo quiebre, que realizó en blanco, el nivel de Nick fue en aumento; ya en el octavo juego, y restando para ganar, el finalista del Masters de Cincinnati de 2017 lanzó un último ataque, para así no depender de su saque. Rompiendo el servicio de su adversario por cuarta vez en el día de hoy, tercera en este último set, Nick Kyrgios pondría el broche definitivo al partido con este 6-2.

58 minutos. Ese fue el tiempo que estuvo en pista el segundo cabeza de serie hasta certificar su clasificación para los cuartos de final del Atlanta Open. En un partido tan dinámico como vertiginoso, Nick Kyrgios ya ha dado su primer paso para conquistar el estado de Georgia. Ahora, y buscando un puesto en las semifinales, el australiano se medirá con la gran revelación en lo que llevamos de torneo, el británico Cameron Norrie.