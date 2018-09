Novak avanza imparable

Nole lo hizo, volvió del ocaso, se recargó, acomodo el saque para evitar que ni el codo, ni el hombro se vuelvan a resentir. Pero no se olvidó de lo que lo hizo ser irresistible, el serbio sigue corriendo de un lado a otro de la cancha, excede todo límite de requerimiento físico, su velocidad, equilibrio, destreza y flexibilidad son únicas e irrepetibles. El Djoker sigue corriendo de un lado a otro de la cancha, y en cada punto tras una terrible batalla tuvo como siempre anoche la capacidad de tirar un winner desde la peor posición. Por ello a este Nishikori, el serbio utilizó sus armas para sacarle nuevamente el sueño de ganar un Grand Slam.

Flexible, duro de pasar. Imagen: Zimbio

Kei de los cuatro semifinalistas, era antes de que se jueguen las semifinales, era el único con hambre de llegar a su primer “Grande”, pero el japonés fue desdorado por la intensidad del europeo. Nole le arrebató uno a uno los intentos de poder encontrar el partido y con las devoluciones lo condicionó en cada saque que debía efectuar el nipón.

En el primer set, Nole hizo estragos desde el principio, lo vio frío al japonés y rápidamente tras cuatro puntos de quiebre se quedó con el saque de Nishikori, en el segundo juego del set. Desde ahí administro bien su servicio, no dejo que el japonés pueda recuperar el quiebre y se quedó con facilidad con el primer set por 6-4.

En el comienzo de la segunda manga, Nole le mandó un mensaje a Kei, en el mensaje predecía que lo iba a pasar muy mal, y fue así porque desde el primer juego de saque del japonés Nole presionó, lo puso en problemas, le generó cinco puntos de quiebre gracias a que sus devoluciones eran cada vez más al cuerpo, profundas, provocando a que Nishikori fuerce el saque y eso haga que no tenga un alto porcentaje de primeros servicios.

Tras salvar el primer juego, el nipón tuvo una gran oportunidad para arrebatarle el saque al serbio, esta vez el efecto que le imprimía al saque el balcánico no fue el mismo que los otros juegos y este fue el único momento de vulnerabilidad del ex número uno, donde Kei tuvo un par de oportunidades de quiebre que no supo aprovechar. Desde ahí, lo que no lo mató lo fortaleció al serbio, Djokovic apretó las clavijas de la orquesta, volvió a torturar a Kei con sus devoluciones y gracias a ello se quedó con el saque del japonés en el quinto juego y administró como cualquier economista de Manhattan sus acciones en el segundo parcial para quedarselo por 6-3. La tercera manga, fue una clase magistral de devoluciones, Nole hizo lo que quiso, devolvió todo y puso durante todo el set en problemas a Nishikori. Por ello el serbio consiguió dos quiebres, en el tercero y en el séptimo juego y se fue como un tiro a la final.

Nole está en modo campeón, era el favorito en la previa, con las posibles mermas físicas de Nadal y Federer, el candidato era el serbio, pero en la final va a tener a un renovado Juan Martin Del Potro. El argentino a diferencia de otras veces llega con poco recorrido, tranquilo, sin cometer errores, con hinchada propia y además con una seguridad única. La final pasará por el lado de las devoluciones del serbio y por los misiles del argentino. Un show al estilo norteamericano.