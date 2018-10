Actualización ránking ATP, 15 de octubre 2018: Djokovic estrecha el cerco

Semana con un sólo cambio entre los diez primeros del ránking ATP, pero vaya cambio. El serbio Novak Djokovic sigue enfocado en regresar lo más rápido posible a la primera posición del ránking mundial y, tras los 1.000 puntos que sumó al proclamarse campeón por cuarta vez del Masters 1000 de Shanghai, ya suma 7.445 puntos, arrebatando la segunda plaza al suizo Roger Federer, que es ahora tercero con 6.260, y quedándose a 215 de Rafa Nadal, líder una semana más con 7.660 puntos pese a continuar lesionado de la rodilla.

Esa ha sido la única alteración en la lista de los diez primeros del mundo. El argentino Juan Martín del Potro, del que ayer se supo que tiene fracturada la rodilla y que no jugará más este año, se mantiene en la cuarta posición, seguido del alemán Alexander Zverev, que completa el top5. Pese a no conseguir ningún triunfo en esta gira asiática, Marin Cilic y Dominic Thiem no ven alterados sus puestos. El croata y el austríaco siguen sexto y séptimo, respectivamente, pero ya notan en el cogote el aliento de Kevin Anderson, octavo a 50 puntos de Thiem. Mientras espera a que le descuenten los 1.500 puntos de campeón de la última Copa de Maestros, el búlgaro Grigor Dimitrov apura sus últimos días como miembro del top10 en el noveno puesto, una lista de privilegio que cierra el norteamericano John Isner.

Los dos ascensos más notorios de la semana recaen en el australiano Matthew Ebden (51 al 40) y el francés Ugo Hembert (112 al 99). Por contra, dos españoles, Guillermo García López (77 al 94) y Albert Ramos (50 al 64) protagonizan las caídas más negativas

La semana ha sido bastante fructífera también para el flamante finalista en Shanghai, el croata Borna Coric, que pasa del 19º al 13º lugar del ránking, el más alto que ha tenido en su carrera. En cuanto al resto de tenistas españoles presentes en el top100, Pablo Carreño se mantiene en el 24º lugar, mientras que Roberto Bautista sube tres puestos hasta el 25º. Cuatro posiciones más atrás aparece Fernando Verdasco (29). Feliciano López cierra el top70 y Jaume Munar el top80. Tras lograr el título en el Challenger Sánchez-Casal de Barcelona, Roberto Carballés sube ocho puestos para situarse el número 82. Finalmente, Marcel Granollers continúa como la última raqueta española presente entre los cien primeros del mundo, bajando un lugar, del 94 al 95, con respecto a la semana pasada.

Top10 ránking ATP 15 de octubre de 2018:

1. Rafael Nadal. 7.660

2. Novak Djokovic. 7.445

3. Roger Federer. 6.260

4. Juan Martín del Potro. 5.860

5. Alexander Zverev. 5.025

6. Marin Cilic. 4.185

7. Dominic Thiem. 3.825

8. Kevin Anderson. 3.775

9. Grigor Dimitrov. 3.440

10. John Isner. 3.290