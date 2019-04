Fabio Fognini: "Cuando era niño soñaba con ganar este torneo"

Fabio Fognini ganó el título más importante de su carrera deportiva en Montecarlo. El italiano derrotó a Dusan Lajovic en la final de forma bastante clara y ganó el primer Masters 1000 de su carrera deportiva, en su primera final en un torneo de estas características. Fognini llegaba en un momento bastante flojo pero a pesar de ello ha sido capaz de encontrar su mejor tenis y se marcha con el mejor premio posible. Fabio además se convierte en el segundo tenista más mayor en ganar por primera vez un Masters 1000, solo por detrás de John Isner.

Fabio está muy feliz por todo lo que ha logrado esta semana: "Estoy muy feliz de lo que he conseguido. No sé ni que puedo decir. Tengo que mantener la calma, tal vez ducharme, relajarme y pensar en lo que he conseguido que sin duda es increíble. He preparado el partido muchísimo sabiendo la gran oportunidad que tenia en mi carrera. También él contaba con mi ex entrenador que me conoce a la perfección y sabía que le había dado indicaciones de como vencerme. Es un gran logro lo que he conseguido".

El italiano ya mira hacia Barcelona: "Es cierto que tuve algunos problemas en mi pierna derecha a lo largo del partido, pero no es nada grave. Por supuesto que mañana viajaré a Barcelona cansado o descansado, pero mi intención es disputar el torneo, ya que me gusta mucho su ambiente y he cosechado buenos resultados allí".

Fognini también ha reconocido que no llegaba en su mejor momento a este torneo: "En los últimos dos meses las cosas no iban como yo mismo quería. Entrenaba muy duro pero los resultados no me acompañaba en cada torneo que disputaba. Por eso este triunfo me dará alas para los próximos torneos donde espero conseguir buenos resultados".

El italiano ha hecho realidad un sueño de su niñez: "Cuando era niño, uno de mis grandes sueños era poder ganar este torneo y finalmente lo he conseguido. Soy una persona muy afortunada ya que puedo decir que lo tengo todo en mi vida y ahora aún más con este título. No puedo pedir nada más, bueno quizás sí, ganar mi segundo torneo Masters 1000".