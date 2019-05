Federer se baja de los cuartos de final de Roma por lesión

Las consecuencias de la 'maratoniana' jornada del día de ayer en el torneo de Roma no se han hecho esperar. Poco después del abandono de la número uno del circuito WTA, Naomi Osaka, le ha llegado el turno a Roger Federer. El helvético, que tenía pendiente disputar su encuentro de cuartos de final ante el griego Stefanos Tsitsipas, anunció que no iba a estar disponible debido a una lesión en su pierna derecha, según han confirmado el propio torneo y él mismo a través de sendos comunicados en las redes sociales.

"Me siento muy decepcionado de no poder saltar a pista en el día de hoy. No me encuentro al 100% y tras consultarlo con mi equipo, he decidido que lo mejor era no jugar hoy. Roma siempre ha sido uno de mis torneos favoritos y espero estar de vuelta el año que viene", señaló Federer en un breve comunicado. Esto supone, sin duda, un duro golpe, tanto para la organización del torneo, que había subido el precio de sus entradas hasta el doble con respecto a otros años, y para los propios aficionados, que se quedan sin la posibilidad de que su gran ídolo siguiera avanzando en el cuadro masculino.

La doble jornada de ayer, con victorias ante el portugués Joao Sousa en dos mangas y, sobre todo, frente al croata Borna Coric, esta última en dos horas y media de juego y tras salvar dos bolas de partido, han acabado por pasar demasiada factura al cuerpo de Federer, cuyo principal objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles al segundo Grand Slam del año, Roland Garros, que dará comienzo el próximo domingo 26 de mayo y que el suizo no disputa desde el año 2015.

Este último supone el cuarto 'walkover' de Federer en sus más de 20 años como tenista profesional. Los otros tres tuvieron lugar en cuartos de final de París-Bercy 2008 (vs James Blake), semifinales de Doha 2012 (vs Jo-Wilfried Tsonga) y la final de la Copa de Maestros 2014 (vs Djokovic). Así pues, Tsitsipas se ha convertido en el primer semifinalista del torneo romano y ya espera a su rival para el choque de mañana, que saldrá del duelo español entre Fernando Verdasco y Rafael Nadal.