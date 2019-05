Kvitova: "Madrid es prácticamente como un Grand Slam"

Petra Kvitova compartió sus sensaciones en la antesala del WTA Premier Mandatory de Madrid, donde parte como segunda cabeza de serie y con la gran posibilidad de coronarse y ser nuevamente número uno del mundo. La checa está jugando a un nivel excepcional y tiene todo servido para lograr el título por cuarta vez en su carrera.

La checa no se considera favorita, pero todo demuestra que es la tenista a vencer, dado que ya logró dos coronas sobre el polvo de ladrillo. "Yo no me siento favorita. Es verdad que estoy haciendo una buena temporada donde ya he conseguido muchas victorias y por ello estoy muy contenta. No esperaba estar jugando a este nivel. Las sensaciones son muy buenas, pero ya veremos qué pasa cuando comience el torneo", declaró.

El Mutua Madrid Open tiene a Kvitova como máxima vencedora, con tres títulos y, de lograrlo, sería la primera tenista en la historia de ganar cuatro veces el mismo WTA Premier Mandatory. Sobre ello, opinó: "Me acabo de enterar que podría ser la primera jugadora en ganar cuatro veces el mismo Premier Mandatory. Es algo fantástico, pero queda un camino muy largo aun para poder conseguirlo".

El complejo de la Caja Mágica es increíble y la checa destacó varias cosas sumamente positivas. "Me encanta que el torneo tenga tres pistas principales grandes con techo retráctil en las cuales se puede seguir jugando independientemente de lo que pase fuera. Los aficionados son fantásticos, viene muchísima gente a apoyarnos y eso siempre es muy importante para nosotras. Además, me encanta Madrid, me encanta España, así que siempre me siento increíble aquí", reconoció.

Madrid es un lugar al que la nacida en Bilovec se adapta fácilmente dado los casi 700 metros de altura de la ciudad española. "Para mí la altitud es un factor clave. Las bolas vuelan más y puedo ir a buscarlas de manera más agresiva por lo que mis rivales tienen menos tiempo de llegar a mis golpes. Además, las pistas no resbalan demasiado y ya que yo no soy muy buena deslizándome para llegar a las bolas, también puede ser algo que me beneficie", recalcó.