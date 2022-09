Roger Federer cierra una era histórica en el tenis

Un O2 Arena de Londres colmado de público fue testigo del último juego como profesional de Roger Federer, el suizo 20 veces campeón de Grand Slams.

El juego, en compañía de su rival de siempre, el español Rafael Nadal, fue una demostración de su gran calidad. A pesar de que no competía desde julio de 2021, Roger jugó en un gran nivel, ante rivales de gran fuste como Jack Sock y Frances Tiafoe.

El partido fue parejo, se definió solo en detalles. En el primer set, un quiebre sobre el final permitió al equipo de Europa, es decir, Federer y Nadal, ganar la manga, por 6-4.

Welcome to the blue wall. @rogerfederer x @RafaelNadal #LaverCup pic.twitter.com/drJREUCZQX

En el segundo, los estadounidenses se fueron soltando, comenzaron quebrando, pero el marcador se emparejó hasta llegar al desempate. La diferencia fue amplia para los americanos, quienes se llevaron el tie break por 7-2.

Como se acostumbra en la competencia, el juego se definió en un match tie break a 10 puntos. El trámite fue vibrante, con grandes ejecuciones de ambas partes. Nuevamente, solo un detalle permitió a Tiafoe y Sock marcar la diferencia y llevar el partido por 11-9.

Luego del final del juego se vivieron momentos realmente emotivos. Federer no logró contener las lágrimas, lo mismo le pasó a Rafael Nadal.

El suizo recibió ovaciones sin cesar, lo que retribuyó saludando con los brazos abiertos a los asistentes.

Roger vino “calentando” la previa con intervenciones en redes sociales, con videos y hasta transmisiones en vivo, generando todo un espectáculo para sus fanáticos.

A pesar de las lágrimas y el sollozo en plena entrevista al finalizar el juego, Roger dijo estar contento y no triste.

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B