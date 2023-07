Victoria de Alcaraz, flashes para Federer

En una jornada marcada por la incesante lluvia y por el homenaje a Roger Federer, el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, tuvo en Jeremy Chardy un rival que no llegó a acercar peligro para sus aspiraciones.

Si bien es cierto que venía con un tiempo importante sin torneos disputados, el galo se presentaba como un veterano del circuito, con mil batallas en su haber y con la posibilidad, incluso, de generarle problemas al murciano.

Carlitos comenzó arrollador en la Cancha 1, aprovechando los errores y vacilaciones de su oponente, para embolsarse la primera manga por un categórico 6-0.

El tranco del número 1 del mundo no cesó y logró mantener la supremacía, ante un Chardy que no podía encontrar su mejor tenis. Alcaraz fue incontenible y ganó por 6-2 el segundo parcial.

El tercer set fue muy diferente a los dos anteriores, considerando que el francés comenzó a encontrar una mayor efectividad en sus saques, como en sus golpes, por lo que consiguió un quiebre que inquietó a Carlitos.

Sometimes all you can do is applaud... 👏@carlosalcaraz could do no wrong in his first round match 🔥#Wimbledon pic.twitter.com/tAJEfLAU1j