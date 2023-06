Swiatek consigue cómoda victoria y está en tercera ronda de Roland Garros

La pista Philippe Chatrier fue testigo de la cómoda victoria de la número 1 del mundo y dos veces campeona en Roland Garros, Iga Swiatek. La polaca se impuso de manera sólida y contundente ante la estadounidense Claire Liu, número 102 del ranking de la WTA.

Como ya es costumbre en casi todos sus juegos, Iga comenzó arrasando y se colocó 3-0, gracias a dos quiebres de servicio a su rival. Luego la americana logró pararle el ritmo a su rival y consiguió descontar un quiebre.

Swiatek bajó revoluciones, para evitar errores y complicaciones, y logró imponerse con sobriedad, con un score de 6-4.

En el segundo set, la polaca aplicó la dosis más acostumbrada en sus duelos, es decir un contundente 6-0, con el cual selló su pase a tercera ronda del torneo parisino.

La rival de la polaca será la joven y ascendente china Xinyu Wang, actual número 80 del mundo. No hay antecedentes previos entre ambas tenistas.

La asiática viene de vencer a Marie Bouzková y Rebecca Peterson, ambas oponentes de fuste, sin ceder set alguno.

La adolescente rusa Mirra Andreeva, de 16 años, está siendo la sorpresa en el torneo, al ubicarse en tercera ronda.

La joven logró pasar la clasificación, venciendo incluso a la preclasificada número 1, la colombiana María Camila Osorio Serrano. En primera ronda de la llave principal dejó en el camino nada más y nada menos que a una veterana en el circuito, como Alison Riske.

En segunda ronda, Andreeva dio otro golpe al aplastar a la local Diane Perry, por 6-1 y 6-2. Ahora espera por la ganadora en el juego entre Coco Gauff y Julia Grabher.

Elena Rybakina sigue avanzando también en Roland Garros y es una de las que podría presentar oposición a Swiatek. La kazaja venció en primera ronda a la joven checa Brenda Fruhvirtova y a Linda Nosková, todavía sin ceder set.

