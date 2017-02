Sci Alpino LIVE, diretta Mondiali St. Moritz: Jansrud cerca l'oro in SuperG (12:00)

Google Plus

Aggiorna il contenuto

Buongiorno amici di Vavel Italia, benvenuti alla diretta live, scritta ed online del Super Gigante maschile dei Mondiali di Sankt Moritz 2017 da Andrea Mauri.

Dopo la gara inaugurale femminile di ieri vinta da Schmidhofer su Weirather e Gut, oggi tocca agli uomini battezzare le piste di Sankt Moritz. Come per le ragazze, Jansrud e company si sfideranno nel Super Gigante e proprio il norvegese è il favorito numero uno alla medaglia d'oro.

Jansrud è il leader della classifica di specialità con tre vittorie ed un nono posto nei quattro SuperG disputati ed è quindi naturale considerarlo come favorito numero uno per la prima medaglia d'oro al maschile dei Mondiali 2017.

I possibili outsider che potranno togliere l'oro a Jansrud sono molti, a partire dal proprio connazionale Kilde, che però è sembrato in calo di condizione nelle ultime gare, senza però dimenticare Dominik Paris, secondo della classifica di specialità con due terzi posti in stagione, e Matthias Mayer, l'unico vincitore di SuperG in Coppa del Mondo oltre a Jansrud.

Matthias Mayer festeggia la vittoria di Kitzbuhel | Photo: Getty Images/AFP-Jure Makovec via USSA

Il più veloce in prova però è stato Beat Feuz, terzo nel SuperG di Kitzbuhel, che ha rilanciato le speranze di casa Francia di ottenere una medaglia in questa specialità, attendendo quelle che arriveranno dal Gigante e forse dallo Slalom.

Di possibili sorprese, però, ce ne sono molte e il tracciato di St Moritz ha dimostrato di essere accomodante sotto questo punto di vista. Bisognerà fare attenzione quindi hai molti atleti capaci di ottenere un podio in questa stagione: Erik Guay e Hannes Reichelt su tutti.