Real madrid - Juventus, LIVE Champions League 2017/2018 (20.45)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Real Madrid vs Juventus, incontro valido per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League 2017/2018. Si gioca al Santiago Bernabeu, fischio d'inizio alle 20.45, dirige l'inglese Oliver.

LIVE Real Madrid - Juventus

Si riparte dai 90 minuti d'andata, 0-3 e sigillo Real. Ronaldo in avvio, poi il raddoppio, sempre del portoghese, nella ripresa e il pesantissimo assolo di Marcelo. Juve stordita in apertura, ma in grado di avvicinare più volte il pari, prima della prodezza di CR7.

Allegri deve costruire la sua impresa senza Dybala, espulso nel primo atto a Torino. Entrata scomposta e secondo giallo, cartolina di una serata estremamente negativa per l'argentino. Fuori causa anche Bentancur, sempre per squalifica. La Juve, in mediana, ritrova però Pjanic.

Pochi dubbi di formazione. Il tecnico non può disporre di Bernardeschi e Barzagli, spazio quindi al 4-3-3. Mediana folta, Matuidi dal primo minuto per dare peso alla zona nevralgica. Khedira rifinisce il pacchetto, Douglas Costa ha libertà di offendere. Mandzukic sul fronte sinistro, Higuain da 9.

A protezione di Buffon, linea a quattro diretta da Benatia, anche lui assente nella disfatta casalinga. Chiellini affianca l'ex Roma, corsie presidiate da De Sciglio e Alex Sandro. Cuadrado è la scheggia da sfoderare lungo la via.

Allegri non si sbilancia, difficile ribaltare il verdetto, la Juve deve però lanciare un segnale, è importante uscire dal maestoso Bernabeu con consolidate certezze. Queste le considerazioni della vigilia dell'allenatore bianconero.

Forse l'ultima, in Europa, per capitan Buffon. L'estremo sottolinea la forza del Real, ma carica i compagni in vista della partitissima. Non conta solo il risultato, specie in questo contesto.

Real Madrid - I problemi di Zidane albergano tutti nel settore arretrato, Nacho non è disponibile, Sergio Ramos è squalificato. Tocca al giovane Vallejo far coppia con Varane. Carvajal e Marcelo i terzini di ruolo.

Casemiro è la diga mediana, non cambia nulla nel Madrid. Kroos smista palloni, semplifica lo sviluppo del gioco, Modric è l'artista a tutto campo, Isco il giocoliere. Non concede punti di riferimento lo spagnolo, svaria sulla trequarti alle spalle della coppia Ronaldo - Benzema.

Nuova esclusione per Bale, partono dalla panchina anche Asensio e L.Vazquez.

Zidane non vuole cali di tensione, perentorio in conferenza ricorda la forza della Juventus. Qualificazione da conseguire sul campo, i giochi non sono certo chiusi. Qui invece le considerazioni di Varane, presente con il tecnico di fronte alla stampa.