Champions League: le probabili formazioni di PSV-Barcellona

Questa sera i fari sono quasi tutti puntati sul match di Wembley tra Tottenham e Inter fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Ma c'è un'altra sfida del gruppo B che mette in palio 3 punti altrettanto importanti per PSV Eindhoven e Barcellona che stasera al Philips Stadion di Eindhoven cercheranno in tutti i modi di vincere.

Gli olandesi infatti sperano ancora nel terzo posto che permetterebbe loro di accedere ai sedicesimi di Europa League. I 3 punti di distacco dal Tottenham terzo impone al PSV quantomeno di provare a battere i catalani che, dal canto loro, vogliono vincere per chiudere la pratica primo posto e non dipendere dunque dal risultato dell'Inter seconda e sotto di 3 punti. Vediamo le ultime dai campi e le probabili formazioni del match.

PSV Eindhoven

Un solo punto in quattro gare ma prestazioni sempre all'altezza per il PSV che ha certamente raccolto meno di quanto seminato. Contro il Barcellona il tecnico Van Bommel (che ha giocato una stagione con la maglia blaugrana) sogna l'impresa e per realizzarla si affida all'undici base che dovrebbe vedere Zoet tra i pali, difesa a 4 composta da Angeliño, Viergever, Schwaab e Dumfries, centrocampo a 3 con Hendrix, Pereiro e Rosario mentre in attacco Bergwijn e Lozano supportano l'unica punta De Jong. Unico assente l'infortunato Thomas.

Barcellona

Vigilia non semplice in casa blaugrana per le tante assenze e gli infortuni di questi ultimi giorni. A cominciare dallo sfortunato Rafinha che si è rotto il crociato e che ha quindi finito quasi certamente la sua stagione agonistica. Anche Arthur, Cilessen, Sergi Roberto, Luis Suarez e Vermaelen non saranno del match per guai fisici. Undici praticamente obbligato per Valverde che dovrebbe schierare anche lui un 4-3-3 con Ter Stegen in porta, Semedo, Pique, Umtiti e Jordi Alba in difesa, Rakitic, Busquets e Vidal a centrocampo col tridente leggere in avanti formato da Dembele e Coutinho ai lati di Messi che torna titolare in Champions dopo l'infortunio.

Probabili formazioni

PSV (4-3-3): Zoet: Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Pereiro, Rosario; Bergwijn, De Jong, Lozano. All. Van Bommel.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Rakitić, Busquets, Vidal; Dembélé, Messi, Coutinho. All. Valverde.