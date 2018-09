Roma - Lazio, il derby per una candidatura 

La settima giornata di A si apre con il derby capitale, Roma e Lazio si sfidano sul prato dell'Olimpico per accantonare definitivamente dubbi e paure. La stracittadina riveste ruolo primario soprattutto per la truppa diretta da Di Francesco, straripante con il Frosinone nel turno infrasettimanale ma in ritardo dopo un maldestro avvio di stagione - 8 punti in sei giornate, frutto di due vittorie, due pari e due sconfitte. Incombe la Champions, la Roma va a caccia del giusto trampolino per digerire un'estate movimentata e sotto la lente d'ingrandimento. Discorso diverso per la Lazio, colpita a freddo da un calendario proibitivo - stop con Napoli e Juventus - ma in grado di rialzarsi guidata dalla sapiente mano di Inzaghi. Quattro affermazioni consecutive per sigillare la quarta piazza, il confronto diretto tra le prime della classe - fischio d'inizio allo Stadium alle 18 - consente di valutare un affondo verso le alte sfere.

Roma

Di Francesco non può disporre di Perotti - out circa sette giorni - ma può sfogliare la consueta margherita d'attacco. In cantiere una versione prudente, almeno in termini di uomini. Non è da escludere infatti, il lancio di Florenzi da esterno alto, con l'inserimento da terzino di destra di Santon - più "naturale" la seconda ipotesi, con Under e Florenzi nei quattro dietro. Dzeko è il terminale, alle sue spalle si muove Pastore, con El Shaarawy a sinistra. De Rossi e N'Zonzi compongono il blocco di mezzo, Fazio e Manolas oscurano Olsen. Kolarov completa la formazione iniziale. Ancora panchina per il talentino Kluivert.

La conferenza di Di Francesco

Lazio

Dopo il turnover classico di mercoledì, Inzaghi ripresenta la Lazio di gala. Fuori Radu e Lukaku, Luis Alberto è il punto d'unione tra mediana e Immobile. Il regista è Leiva, dai piedi dell'ex Liverpool fluisce il gioco biancoceleste. Parolo e Milinkovic le mezzali, Marusic e Lulic coprono interamente le corsie laterali. Strakosha si affida a Acerbi, Luiz Felipe e Wallace. Correa, in copertina per lo splendido gol realizzato nei giorni scorsi, rappresenta un'interessante variabile da sfoggiare nel corso del match.

La conferenza di Inzaghi

Dirige Rocchi.