Napoli-Roma: le probabili formazioni

E' il derby del sole e una partita sempre molto sentita da entrambe le tifoserie. Napoli-Roma non è mai una sfida banale e questa sera al "San Paolo" le due squadre vogliono assolutamente vincere. Gli azzurri devono rispondere al successo di ieri della Juventus sul campo dell'Empoli, mentre i giallorossi non possono perdere altri punti contro una diretta concorrente per la lotta Champions. I presupposti per una grande partita ci sono tutti. Andiamo a vedere le ultime dai campi e le probabili formazioni del match.

Napoli

Grande entusiasmo in casa Napoli dopo il buon pareggio e l'ottima prestazione con il Paris Saint Germain. La squadra di Ancelotti vuole proseguire la striscia di vittorie di fila per distanziare la Roma e mantenere i 4 punti di distacco dalla Juventus. Pochi dubbi per il tecnico di Reggiolo che deve rinunciare per infortunio a Chiriches, Verdi, Ounas e Younes. In difesa Ancelotti potrebbe confermare Maksimovic al posto di uno tra Mario Rui e Albiol, con Hysaj titolare. A centrocampo Zielinski sarà l'esterno sinistro mentre Callejon è favorito su Fabian Ruiz. In attacco Insigne ha smaltito l'infortunio che lo ha costretto al cambio con il PSG e affiancherà uno tra Milik e Mertens. Al momento il polacco sembra essere in leggero vantaggio considerando che Mertens viene da due partite di fila in settimana giocate da titolare.

Roma

Bella di notte e brutta di giorno. Sintesi incredibile di una Roma reduce da 4 successi di fila quando ha giocato di sera e da una sola quando ha giocato di giorno. Al di là di questo dato curioso, la sensazione è che la Roma nelle grandi sfide riesce ad esprimersi meglio e Di Francesco si auspica di rivedere la stessa Roma che ha rifilato in settimana 3 gol al CSKA Mosca. Qualche dubbio anche per l'allenatore abruzzese che in difesa potrebbe schierare Santon e Juan Jesus con Kolarov che torna sull'out di sinistra. Il ballottaggio principale è in attacco con Florenzi e Under che si contendono il posto sulla fascia destra (sfavorito leggermente il turco). Ai box per infortunio Karsdorp, Kluivert, Pastore e Perotti.

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. All. Ancelotti.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Florenzi, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco.