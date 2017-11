Risultato Verona - Bologna in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Cerci, Destro, Caceres, Okwonkwo, Donsah! (2-3)

Google Plus

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

Bologna che sale al 10° posto con 17 punti all'attivo, Verona che resta penultimo a 6 punti.

49' - Finisce la gara; il Bologna espugna il Bentegodi 3-2.

47' - FALLETTI! Avanza sino al limite e poi calcia, palla alta sulla traversa.

46' - Quattro minuti di recupero.

44' - Cambio Bologna: fuori Okwonkwo - dolorante - dentro Falletti.

41' - LEE! Mastica il destro da angolo, Helander svirgola beffardamente verso la porta e costringe all'intervento Mirante

37' - Verona che sembra accusare il colpo.

33' - Cambio Verona: fuori Cerci, dentro Lee.

31' - DONSAAAAAAH! LA RIBALTA IN DUE MINUTI IL BOLOGNAAAA! Veleggia sulla trequarti, è solo, ed opta per la conclusione in porta; mezzo esterno letale, Nicolas battuto. 2-3.

30' - OKWONKWOOOOO! PAREGGIO BOLOGNAAAA! Verdi lavora bene sul lato corto dell'area di rigore, cross telecomandato spinto in rete dal neo entrato. 2-2.

28' - Pazzini protegge palla antologicamente, percussione centrale che premia la corsa di Romulo, traversone basso ed infimo che Cerci non riesce a convertire in gol.

25' - Ora Verona che attende, Bologna che esce dal guscio.

22' - Cambio Verona: fuori Buchel, dentro Fossati.

18' - CERCI! Piazzato velenoso, che gira sul palo del portiere; Mirante attento, angolo.

15' - VERDI! Caparbio, vince un rimpallo e scappa via verso l'area di rigore; protegge palla e calcia con lo specchio della porta chiuso, palla alta.

14' - Okwonkwo sfila via a Fares, che si allaccia a lui. Giallo giusto.

11' - Cambio Bologna: fuori Destro, dentro Okwonkwo.

9' - Il secondo tempo non smentisce i buoni propositi instaurati nel primo tempo. Le due squadre vogliono il gol; Bologna per acciuffare il pari, Verona per scappare.

6' - Verdi ha spazio sulla sinistra, monopolizza la fascia poi effettua il cross; Palacio taglia sul primo palo senza riuscire a deviare in porta.

5' - Donsah sradica palla nella propria area di rigore, va in percussione, ma sbaglia il suggerimento esterno per Verdi.

2' - Subito Verona, manovra avvolgente della squadra di Pecchia. Palla che termina nelle grinfie di Cerci, il quale appoggia dietro per il destro violento ma impreciso di Buchel.

1' - Inizia il secondo tempo.

Primo tempo spettacolare al Bentegodi, tra due squadre che hanno affrontato la gara a viso più che aperto. Apre le marcature Cerci, impatta Destro, padroni di casa di nuovo avanti con Caceres. Match aperto ad ogni risultato.

47' - Finisce qui il primo tempo.

46' - Due minuti di recupero.

45' - PULGAR! Rasoiata dalla distanza del centrocampista, si allunga Nicolas e blocca.

44' - DESTRO! Servizio illuminante di Pulgar sul taglio profondo di Destro; ottimo il controllo, pessima la realizzazione, con il tocco sotto che termina alto. Occasione.

41' - VERDE! Si isola sul centro-sinistra, alza la testa e va in porta; fendente debole, blocca Mirante.

38' - Partita che resta vivace, squadre che attaccano con tutti i mezzi possibili.

35' - Cambio Bologna: esce Masina, entra Mbaye.

33' - CACEREEEEES! TORNA IN VANTAGGIO IL VERONAAAAA! Verde effettua il cross dalla mancina, Caceres prende in contropiede la difesa emiliana e calcia in spaccata; Mirante salva, ma può nulla sulla correzione dell'ex Juve.

31' - Dal lato opposto apertura favolosa di Verdi che favorisce Palacio; l'ex Inter converge e calcia ma trova soltanto maglie gialloblù.

30' - CERCI! Contropiede lanciato del Verona, Romulo prolunga per Cerci che va in proprio e calcia; rigetta la, difesa.

28' - Frangente di match giocato a centrocampo, pochi spunti degni di nota.

25' - HELANDER! Angolo forte e teso, Helander prende l'ascensore ed effettua la frustata; Mirante - attento - in angolo.

22' - DESTROOOOOO! PAREGGIO BOLOGNAAAA! Si smarca al limite dell'area e viene assistito da Palacio; destro violento e rabbioso che batte Nicolas. 1-1.

20' - Spunto personale di Palacio, che in un primo momento svernicia nettamente Caracciolo prima di essere rimontato dallo stesso.

18' - CACERES! Azzecca il tempo d'inserimento e colpisce acrobaticamente un cross dalla destra; palla fuori, buono spunto.

15' - Verona sempre in possesso della sfera, poco Bologna sino ad ora.

12' - CERCIIIIII! VANTAGGIO VERONAAAAA! Fares affonda senza alcuna remora sulla sinistra, cross lungo che Cerci raccoglie e trasforma in oro. Mirante battuto, 1-0.

9' - Buchel entra senza mezzi termini su Palacio, Mariani estrae il secondo giallo della gara.

8' - Accudisce palla in maniera certosina Verde, cross basso e teso che Cerci non impatta per millimetri. Occasione.

7' - Cerci nasconde palla a Gonzalez con una finta, e scappa via; il costaricano lo atterra commettendo fallo. Giallo.

5' - Match vivo, spunti interessanti da ambo le parti e ritmo veloce.

3' - Spunto di Verdi defilato a destra, apertura per Donsah che alleggerisce su Pulgar; destro respinto dalla nuvola di difensori scaligeri.

1' - Partiti!

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo agli spogliatoi.

Si gioca al Bentegodi, impianto da 39.211 posti a sedere situato a Verona.

Diretta live Verona - Bologna

Donadoni opta per il 4-3-3. Mirante tra i pali, Helander e Gonzales a sua protezione con Mbaye e Masina terzini. Pulgar faro di centrocampo, Poli e Donsah suoi scudieri. Davanti, Verdi e Palacio supportano Destro.

Il Bologna ha bisogno di ritrovare velocemente la fiducia persa per strada. Contro il Crotone - rocambolesco 3-2 - è arrivata la quarta sconfitta consecutiva, maturata dopo un filotto di tre vittorie che aveva fatto ben sperare. L'ultimo KO ha spiazzato gli addetti ai lavori, convinti di poter rialzare la testa dopo tre scivoloni arrivati comunque al cospetto di squadre forti come Atalanta, Lazio e Roma. Importante ora la trasferta di Verona per stabilizzarsi nelle zone tranquille evitando di rischiare.

Verona - Bologna diretta live

Le parole di Donadoni.

Pecchia vara il 4-4-2. In porta Nicolas, difesa composta - destra verso sinistra - da Caceres, Caracciolo, Heurtaux e Souprayen. Fossati e Zuculini guardiani del centrocampo, Romulo e Verde esterni alti. Davanti, tandem d'attacco composto da Pazzini e Cerci.

Verona - Bologna live

Il Verona di Pecchia vuole uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione, con i 6 punti all'attivo - 1 vittoria e 3 pareggi a fronte di 8 sconfitte - la relegano al penultimo posto, sopra soltanto al malcapitato Benevento, crollato anche ieri - beffardamente - in casa contro il Sassuolo. Sono solo 8 i gol siglati, mentre la difesa soffre con le 26 marcature subite all'attivo, magro bottino che non può far sorridere gli scaligeri. Adesso al Bentegodi arriva il Bologna, importante non uscire dallo scontro diretto con nulla in mano.

Pecchia in conferenza stampa.

Verona - Bologna

Sono 38 i precedenti totali tra le due compagini. Comanda il Bologna con 11 vittorie, il Verona ne annovera 10 mentre sono 17 i pareggi. L'ultimo head to head - in campionato, poiché c'è stato il roboante 4-0 ad appannaggio del Bologna in Coppa Italia - risale all'Aprile 2016. Il Verona passa al Dall'Ara con un gol nel primo tempo di Samir.

La preview del match, offerta dalla nostra redazione.

Arbitra Maurizio Mariani coadiuvato da Vivenzi e Posado, quarto uomo Ros. V.A.R. (video assistant referee) Pairetto, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Lo Cicero.