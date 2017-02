Juventus - Palermo in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Palermo, match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Di Bello.

QUI JUVENTUS

I bianconeri, dopo le vittorie esterne contro Crotone prima e Cagliari poi, si apprestano ad affrontare la terza di una serie di partite di campionato abbastanza agevoli, perlomeno sulla carta. Vietato, anche oggi, distrarsi: nessun pensiero al match da disputarsi in settimana, che avrà un peso diverso.

Si giocherà infatti in Portogallo, all'Estadio do Dragao, in Champions League, per l'andata degli ottavi di finale. Il Napoli è già andato in scena - uscendo sconfitto - contro il Real Madrid in settimana, ma alla Signora non sono concesse distrazioni guardando ad un virtuale allungo sulle inseguitrici in caso di successo.

Per il match di oggi sono estati esclusi dai convocati dei padroni di casa Barzagli e Chiellini, alle prese con fastidi muscolari. Il terzo ed ultimo indisponibile, causa squalifica, è Mario Mandzukic, che nel sistema tattico attuale agisce da esterno con caratteristiche insostituibili a livello di equilibri di gioco.

Allegri dovrebbe puntare sul suo nuovo 4-2-3-1. L'assenza della torre croata di cui vi abbiamo detto farà spazio a Pjaca insieme a Cuadrado e Dybala sulla linea dietro ad Higuain. Più indietro, la coppia più probabile in mediana vedrebbe Marchisio e Khedira in azione; Dani Alves, Bonucci, Benatia ed Asamoah invece in difesa. Buffon in porta.

QUI PALERMO

La nuova gestione tecnica aveva portato una ventata di freschezza ai rosanero, in grado di vincere lo scontro diretto contro il Crotone. Tuttavia, la sconfitta di domenica scorsa in favore dell'Atalanta ha un po' ridimensionato l'entusiasmo dei siciliani, che però devono assolutamente fare punti.

La situazione di classifica vede infatti la squadra meridionale stazionare al 18esimo posto, a 8 lunghezze di distanza dall'Empoli di Martusciello: ad oggi, significherebbe addio alla Serie A per una piazza di livello alto e che ha dato tanto al sistema calcistico italiano. Dramma amplificato poi dalla situazione in lista infortunati...

In conferenza stampa il tecnico ha confermato le assenze di Rajkovic, Lo Faso e Silva, ma erano già messe in conto. E' venuto fuori però un altro problema fisico in settimana, per Pezzella, che in un'altra importante gara esterna, a Napoli, si era comportato molto bene; più in generale, il laterale stava disputando una buona stagione.

Diego Lopez dovrebbe confermare il suo 3-5-2 partendo dal suo leader anche ai microfoni, Nestorovski, a far coppia con Trajkovski in attacco. La linea mediana è composta da Rispoli e Aleesami larghi, con il trio composto da Bruno Henrique, Gazzi e Jajalo in mezzo. Più dietro, ci sono Goldaniga, Gonzalez ed Andelkovic davanti a Posavec.

PRECEDENTI E GARA D'ANDATA

Al Barbera la squadra allora allenata da De Zerbi giocò una partita importante e mise in difficoltà gli ospiti che prevalsero soltanto per 0-1 con un autogol di Goldaniga propiziato da Dani Alves. Senza scendere nel dettaglio dei precedenti, ricordiamo che i rosanero non hanno mai segnato allo Juventus Stadium...