Roma - Chievo Verona in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (3-1): La Roma batte il Chievo Verona

Chievo Verona: (4-3-1-2): Sorrentino; Izco(Costa 40'), Dainelli, Gamberini, Frey; De Guzman, Radovanovic, Rigoni; Birsa(Bastien 58') ; Inglese(Pellissier 74'), Meggiorini. All. Maran

La Roma batte il Chievo Verona: 3-1 il risultato finale (De Guzman 37' El Shaarawy 46' Dzeko 51' 92' Perotti, rig). I giallorossi tornano momentaneamente a meno 4 dalla Juventus capolista. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI, LA ROMA VINCE 3-1 CONTRO IL CHIEVO VERONA

92' GOOOOOOOL DELLA ROMA: PEROTTI REALIZZA IL RIGORE.

91' RIGORE PER LA ROMA: perotti atterrato in area da Costa

90' saranno tre i minuti di recupero

88' Sorrentino miracoloso sempre su Dzeko, Perotti sul rimpallo manda la palla in curva

87' Giallo per Rigoni per una trattenuta ai danni di Emerson

85' Roma che spinge ancora

81' ROMA CHE NON RIESCE A CHIUDERE LA PARTITA: Ancora Dzeko, ma ancora una volta Sorretino gli nega il gol. Angolo per la Roma

80' Primo cambio nella Roma: fuori Salah, dentro Perotti

79' Verticalizzazione di Dzeko per Salah, ma l'egiziano colpisce male

75' Quasi un rigore in movimento per Dzeko, ma la calcia male e la palla finisce fuori. Altra occasione capitata tra i piedi del bosniaco

74' Ultimo cambio per il Chievo: dentro Pellissier, fuori Inglese

74' la Roma ora sta dominando

73' Dzeko in fuorigioco, ma altra parata spettacolare di Sorrentino

71' La Roma rimane sempre in attacco, ma non riesce a dare il colpo del ko

69' La difesa gialloblu anticipa,ma la Roma rimane in attacco

69' Altro corner perl a Roma

67' Il Chievo attende e non pressa

65' Dalla sinistra arriva il cross di Costa per Meggiorini, ma l'attaccante del Chievo viene anticipato da Fazio

L'esultanza dei giocatori giallorossi per il momentaneo 2-1

63' Da segnalare l'esultanza dell'Olimpico all'annuncio del gol di Bernardeschi in Fiorentina-Napoli (1-1)

61' Cross in area, Campanile di Dzeko. Nessun problema per Sorrentino

61' Altro calcio d'angolo per la Roma che vuole chiudere la gara

58'Secondo cambio per Maran: dentro Bastien, fuori Birsa

57' Tiro dalla distanza per Bruno Peres, ma la sua conclusione finisce fuori di poco

Ma rivediamo il gol di Dzeko

53' Chievo che prova subito a reagire con Rigoni, ma bravo Szczesny ad anticiparlo

51' GOOOOO DELLA ROMA CHE SI PORTA IN VANTAGGIO CON DZEKO: IL BOSNIACO TROVA IL GOL CON UN TAP - IN VINCENTE DALL'INTERNO DELL'AREA DI RIGORE

con un tap-in vincente dall'interno dell'area di rigore!

59' Roma in attacco

57' Fuorigioco di rientro di Meggiorini

46' Calcio d'agolo per il Chievo

45' E' iniziato il secondo tempo tra Roma e Chievo

21.48 Le squadre stanno rientrando in campo. Non sono segnalati campo

21.44 Incasso totale 752.869 euro

21.42 Immagini del primo tempo

21.39 Rivediamo il gol di El Shharawy

E' arrivato allo scadere il pareggio della Roma con El Shaarawy su punizione. In predenza il Chievo era passato in vantaggio con De Guzman. Bella partita all'Olimpico. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE QUIIL PRIMO TEMPO

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA, EL SHARAWY SU PUNIZIONE RISTABILISCE LA PARITA'

45' Saranno due i minuti di recupero

44' Dainelli è il primo ammonito della gara. Punizione per la Roma

Rivediamo il gol del Chievo

40' Primo cambio per il Chievo: Esce Izco per un problema muscolare, dentro Costa

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CHIEVOOO CON DE GUZMAN: I gialloblu sono in vantaggio all'Olimpico. De Guzman anticipa Peres ed in tuffo di testa realizza lo 0-1

34' DZEKO VICINO AL GOL: Ancora una traiettoria non lineare, ma ancora una volta Sorrentino è bravo e para

33' Partita che si sta giocando nella metà campo del Chievo

31' Rimessa in zona d'attacco in favore della Roma

29' Fallo in attacco di Birsa e punizione per i padroni di casa

28' Maran non è soddisfatto dei suoi

27' Roma sempre in attacco

27' Gran punizione di Peres con la palla scheggia il palo

26' Altra punizione interessante per la Roma

24' Tiro fortissimo di Nainggolan, la palla cambia direzione ma Sorrentino con un miracolo salva il risultato. Sulla respinta Fazio non è riuscito a buttarla dentro

23' Punizione interessante per la Roma

21' Tiro prevedibile di El Shaarawy parato da Sorrentino

21' Occasione clamorsa per il Chievo con De Guzman chetutto solo davanti alla porta sfiora il palo

19' Tiro dalla distanza di Nainggolan, ma il belga colpisce male la palla

18' Altro angolo per i padroni di casa

17' Cross di Peres, colpo di testa di Salah ma non inquadra bene la porta

17' Roma sempre in attacco

15' Emerson pesca bene Salah, ma la sua conclusione è imprecisa e finisce alta sopra la traversa

13' La squadra di Maran prova distendersi

12' Ma il Chievo sta difendendo bene

11' Grande giocata per El Shaarawy: tiro incrociato per l'ex rossonero Sorrentino mette in angolo

11' Secondo corner per la Roma che sta crescendo

11' Ottimo movimento di Dzeko, ma sbaglia il cross e la palla si perde sul fondo

10' La Roma insiste, baricentro molto alto per i padroni di casa

9' Primo angolo della partita a favore della Roma

7' Cross dalla sinistra di Nainggolan, ma è troppo centrato verso Sorrentino che para senza difficoltà

6' Fuorigioco di Inglese

5' Bell'azione personale di Dzeko che arriva sul fondo e mette al centro, ma la difesa gialloblu è attenta e spazza via

4'La Roma sta pressando alto. E' partita bene la squadra di Spalletti

2' E' la Roma che sta facendo la partita, ma il Chievo si difende in modo compatto e coeso

0' Inglese recupera palla e tutto solo si immola verso la porta, ma il suo tiro è da dimenticare

0-0 E' INIZIATA ROMA-CHIEVO: prima palla giocata dai giallorossi

20.43 Squadre in campo

20.41 Massimo 25 mila spettatori all'Olimpico

20.33 Vermaelen: "Mi sento bene fisicamente, questa sera vogliamo vincere".

20.24 Immagini che arrivano direttamente dall'Olimpico

20.16 Squadre in campo per ultimare il riscaldamento

20.11 Massara: "Contratto Spalletti? Il mister è stato chiaro e ha lanciato un segnale all'ambiente. Mercato? Organico all'altezza, valuteremo le situazioni che si presenteranno"

20.04 L'arrivo dei giocatori della Roma

19.53 La formazione ufficiale del Chievo Verona

Chievo Verona: Sorrentino; Izco, Dainelli, Gamberini, Frey; De Guzman, Radovanovic, Rigoni; Birsa; Inglese, Meggiorini

19.45 LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA ROMA

ROMA:(4-3-3) Szczesny; Rudiger, Vermaelen, Fazio, Peres; Nainggolan, Strootman, Emerson; Salah, Dzeko, El Shaarawy

19.42 Eccoci collegati

Buona giornata e benvenuti alla diretta di Roma - Chievo Verona, match valido per la 18° giornata della Serie A Tim 2016/17. Io sono Arianna Radice e vi racconterò minuto per minuto la sfida dell'Olimpico. Restate con noi!

La sconfitta contro la Juventus allo Stadium ha un po' smorzato le ambizioni della Roma e ha permesso alle avversarie di avvicinarsi (vedi Napoli e Lazio ndr).

Per riprendere la marcia e tenere ancora aperto il campionato, visto che la Juventus non gioca perché domani impegnata a Doha in Supercoppa contro il Milan, la Roma questa sera vuole una vittoria.

All'Olimpico arriva il Chievo Verona: la squadra di Maran viaggia sulle ali dell'entusiasmo. I gialloblu arrivano da due successi consecutivi e questa sera, sapendo che non hanno nulla da perdere, vogliono mettere la ciliegina su un buon 2016.

Entrambi gli allenatori devono fare i conti con numerose assenze. Per il Chievo Verona problemi in difesa, per Spalletti un paio di dubbi a centrocampo.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Luciano Spalletti: "Juventus? Sono sconfitte che fanno male, e che vanno analizzate obiettivamente. Non bisogna buttare via tutto per un ko che comunque fa male. E' vero, siamo più distanti dalla Juve, ma i ragazzi devono rimanere convinti di quello che possono fare. Stanno lavorando in maniera corretta".

Rolando Maran: "La Roma è in cerca di risultati e noi cercheremo di essere scomodi. Se siamo solidi possiamo far bene. Mi aspetto una sfida difficile dal momento in cui incontriamo la seconda forza del campionato".

I CONVOCATI

Roma

Alisson Becker, Lorenzo Crisanto, Wojciech Szczesny, Luca Pellegrini, Emerson Palmieri, Mario Rui, Federico Fazio, Moustapha Seck, Thomas Vermaelen, Bruno Peres, Juan Jesus, Antonio Rudiger, Emanuele Spinozzi, Gerson, Kevin Strootman, Radja Nainggolan, Diego Perotti, Mohamed Salah, Stephan El Shaarawy, Francesco Totti, Edin Dzeko, Juan Manuel Iturbe.

Chievo Verona

Bressan, Sorrentino, Confente, Spolli, Dainelli, Gamberini, Frey, De Guzman, Rigoni, Radovanovic, Izco, Birsa, Bastien, Costa, Kiyine, Depaoli, Parigini, Pellissier, Inglese, Meggiorini, Floro Flores.

PROBABILI FORMAZIONI

Solito 4-2-3-1 per la Roma: in porta Szczesny, difesa a quattro composta da Rudiger, Fazio, Vermaelen ed Emerson Palmieri. Gerson e Strootman agiranno a centrocampo. El Shaarawy scalpita per una maglia da titolare e potrebbe comporre il tridente assieme a Salah e Nainggolan, alle spalle del punto di riferimento avanzato Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Bruno Peres, Rudiger, Fazio, Emerson Palmieri; Gerson, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy/Perotti; Dzeko

squalificati: nessuno

indisponibili: De Rossi, Florenzi, Manolas, Paredes

Tanti gli indisponibili in casa Chievo e praticamente fatta la formazione: in porta Sorrentino, difesa a 4 formata da Frey, Spolli, Dainelli e Costa. In mediana agiranno Izco, Radovanovic e De Guzman. In attacco dietro alle due punte Pellissier e Meggiorini ci sarà Birsa

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Spolli, Dainelli, Costa; Izco, Radovanovic, De Guzman; Birsa; Pellissier, Meggiorin

PRECEDENTI, STATISTISCHE E CURIOSITA'

La Roma ha perso solo due degli ultimi 25 incontri contro il Chievo in Serie A, il doppio confronto della stagione 2013/13 (12V, 11N).

I giallorossi hanno tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei sfide di campionato contro il Chievo.

Una sola sconfitta nelle ultime 12 partite in casa contro i gialloblu per i giallorossi nel massimo campionato (8V, 3N).

Il Chievo è reduce da due vittorie di fila contro Palermo e Sampdoria - dall'inizio del 2016 solo una volta sono arrivate tre vittorie consecutive (a cavallo tra marzo e aprile).