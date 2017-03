Roma - Sassuolo in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Si gioca all'Olimpico, impianto da 70.630 posti a sedere situato a Roma

Di Francesco sceglie il 4-3-3. Tra i pali Consigli, a sua protezione Acerbi e Cannavaro, con Lirola e Dell'Orco terzini. Missiroli vertice basso, Pellegrini e Duncan mezz'ali. Berardi e Ragusa a supporto di Defrel

Diretta live Roma - Sassuolo

Il Sassuolo prova ad onorare il campionato. La squadra allenata da Di Francesco continua a sostare nei bassifondi della classifica, e può ritenersi tranquilla grazie alla situazione paradossale che le ultime tre della classe hanno imbastito questa stagione. I 31 punti coincidono con la 15° piazza, risultato fallimentare se pensiamo alla posizione finale conquistata l'anno scorso. Nelle ultime 5 giornate; 3 sconfitte, un pareggio ed una vittoria. A Roma con coraggio.

Di Francesco in conferenza stampa

Roma - Sassuolo diretta live

Sassuolo - Bologna 0-1 - Fonte: sassuolocalcio.it

Spalletti opta per il 4-2-3-1. Szczesny in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Rudiger, Manolas, Fazio ed Emerson. Paredes e Strootman mediani, Grenier agirà alle spalle di Dzeko con El Shaarawy e Perotti sulle ali

Roma - Sassuolo live

La Roma prova a scrollarsi di dosso la delusione europea. La doppia sfida con il Lione ha messo in evidenza alcune lacune caratteriali e fisiche, di resistenza. Il blackout dell'andata è costato la qualificazione ai quarti di finale, si riparte in campionato per difendere con le unghie e con i denti il secondo posto che garantirebbe la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Nelle ultime 5 gare in Serie A, 4 vittorie ed una sconfitta pesante contro il Napoli. I partenopei hanno vinto 3-2 nel lunch match contro l'Empoli, vincere per scavalcarli.

I giallorossi in allenamento - Fonte: asroma.it

Spalletti in conferenza stampa

Roma - Sassuolo diretta

Sono 7 i precedenti totali in Serie A. La Roma conta 4 vittorie,il Sassuolo nessuna mentre sono 3 i pareggi. L'ultimo head to head risale all'ottobre dell'anno passato quando la doppietta di Dzeko ed il sigillo di Nainggolan permisero ai giallorossi di cancellare la rete iniziare di Cannavaro e di trionfare 3-1

La preview della gara offerta dalla nostra redazione

Arbitra Marco Di Bello coadiuvato da Passeri e Lo Cicero, quarto uomo De Pinto. Addizionali di porta i signori Rizzoli ed Ghersini

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Roma - Sassuolo, ventinovesima giornata del campionato cadetto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia