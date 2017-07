Elkin Blanco, entre los convocados para visitar a Rionegro por Copa Águila

Foto: América De Cali

El equipo de Hernán Torres sufre fuertes críticas por esta época, debido a que sus últimas dos presentaciones no fueron las esperadas por la hinchada, puesto que cedieron puntos en condición de local ante La Equidad, con empate a un gol, y en su último partido como visitantes salieron goleados del Metropolitano de Barranquilla. El DT escarlata ha sido señalado de no ser un generador de soluciones al momento de realizar cambios y, además, por no tener en cuenta en la nómina titular a algunos jugadores que llegaron al equipo como referentes importantes para reforzarlo.

Obligado a buscar alternativas

El estratega Tolimense espera hacerle contrapeso a las críticas y para el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Águila, tendrá en cuenta en su nómina titular a Alejandro Bernal, que hasta el monto ha tenido pocos minutos en el equipo; Elkin Blanco, quien hará su debut con la camisa escarlata, y Luis Tipton, lateral izquierdo que busca hacerse con la titular, aprovechando que por el momento Ivan Vélez no ha tenido un buen desempeño en la temporada y por ello es importante que haga un buen partido este miércoles ante Rionegro Águilas.

Ventaja escarlata

Hasta el momento, los escarlatas llevan la delantera en el global, gracias al gol marcado de cabeza por Efraín Cortés, que partió de un centro de pelota parada, ejecutado por Darío Bottinelli, y que fue suficiente para la victoria del cuadro vallecaucano en el duelo de ida jugado en el Pascual Guerrero el pasado miércoles , 12 de julio.

La importancia de ganar

El equipo de Oscar Pérez aún no conoce la victoria en esta temporada, han perdido en 4 ocasiones y solo consiguieron un empate en su último partido, cuando visitaron a Millonarios en El Campín; además, solo han podido marcar un gol en 5 partidos disputados y en cambio han recibido 6. Por lo anterior, el cuadro antioqueño está obligado a mejorar su desempeño y como locales esperan comenzar a obtener mejores resultados.

Por otro lado, los diablos rojos necesitan conseguir un resultado que les dé un respiro ante la presión generada por los resultados de las ultimas dos fechas y que puedan llegar motivados a lo que será un duelo vital por su lucha contra el descenso, ya que afrontarán un partido complicado en el calor de Montería, este sábado a las 3:15pm ante Jaguares FC. América solo conserva un punto de ventaja por el descenso directo ante los felinos de Córdoba y una victoria allá, sería crucial para coger impulso nuevamente y empezar a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en esta temporada.

Lista de Convocados

Arqueros: Carlos Bejarano, Nicolás Vidal.

Defensores: Efraín Cortés, Éder Castañeda, Anderson Zapata, Arnol Palacios, Juan Camilo Angulo, Luis Tipton, Iván Vélez.

Mediocampistas: Camilo Ayala, Jhonny Vásquez, Elkin Blanco, Alejandro Bernal, Carlos Lizarazo, William Arboleda, Darío Bottinelli, Eisner Loboa.

Delanteros: Fernando Fernández, Olmes García y Breidy Goluz.