Nuevas caras en el onceno 'corazón'

Foto: Cortesía Juliana Herrera Romero

El 2017 no será un año cualquiera para Cortuluá, pues además de que quiere recuperar el protagonismo en la Liga Águila, se conmemoran los 50 años de su fundación, motivo por el que se ha dado a la tarea de acercar al equipo nuevas caras, cuya trayectoria y perfil deportivo esté acorde a los requerimientos y al modelo de juego establecido profesor Jaime de la Pava, quien ha ratificado su compromiso no solo con el equipo, sino con la afición, al buscar ofrecer un juego de calidad y con identidad propia.

Las nuevas caras, confirmadas por las directivas del equipo son: Joao Rodríguez (Delantero), Miguel Medina (Volante), provenientes de Independiente Santa Fe; Feiver Mercado (Delantero), procedente del América de Cali; Brayan Fernández (Delantero), quien regresa a las canchas tras dos años de sanción y Harrison Mojica (Volante), del Deportivo Cali.

Joao Rodríguez

Jugador vallecaucano, cuyo pase pertenece al Chelsea de Inglaterra, a pesar de sus veinte años tiene una amplia trayectoria en el balompié nacional e internacional; ha vestido la camiseta del Deportes Quindío, Chelsea F.C, Uniautónoma, SC Bastia, Vitória F.C, Sint-Truidense e Independiente Santa Fe; además participó en las selecciones nacionales inferiores sub 15, sub 17 y sub 20. Es un delantero del cual los números no han estado de su lado, ya que solo registra dos tantos entre el 2012 y 2016, en un total de 30 partidos disputados.

Miguel Ángel Medina

Originario del Valle del Cauca, cuenta con 21 años de edad y es la segunda vez que conforma la plantilla de jugadores del equipo corazón, debutó con el equipo y jugó 46 partidos entre los años 2013 y 2015, en los cuales marcó 8 goles, posteriormente, pese a tener ofertas internacionales, se decide por el equipo cardenal, donde jugó 12 partidos y con el que se coronó campeón de la Liga Águila 2016-II.

Feiver Mercado

El delantero de 26 años, nacido en Galapa (Atlántico), llega a Cortuluá después de obtener el título de la B con América de Cali y conseguir el ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano. Un jugador que no sumó muchos minutos el año anterior, pero que en su historial deportivo reporta 60 tantos.

Brayan Fernández

Jugador antioqueño de 23 años quien fuere uno de los máximos anotadores del torneo de la segunda división del fútbol colombiano, regresa a las canchas luego de dos años de una dura sanción por resultado positivo para octopamina (sustancia que tiene estrecha relación con los niveles de agresividad y calma, según investigaciones de científicos australianos) en prueba de doping; aunque el atacante indicó que su cuerpo era el responsable de la producción de dicha sustancia, no se absolvió de la acusación y tuvo que pagar la sanción completa, truncando para aquel entonces su paso al fútbol extranjero.

Harrison Mojica

Proveniente del Deportivo Cali, el extremo derecho que también tuvo participación en la selección Colombia sub 20, llega con todas las ganas de aportar al equipo y sin secuelas de una lesión de rodilla que lo alejó de las canchas en el 2014.

Es así como el profesor Jaime de la Pava fortalece el equipo con el que participará el primer semestre del año, ya la mayoría de los jugadores se incorporaron a la pretemporada que inició en días pasados y que culminará el martes 10 de enero en Tuluá, para continuar la preparación en Bogotá y alcanzar el estado óptimo que permita a todos los jugadores acoplarse al modelo de juego definido por el club.