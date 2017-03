Héctor Cárdenas: "El clásico no se jugó, sino que se ganó" Foto: Jeshimy Quiñones- VAVEL

El profesor Héctor Cárdenas debuto con éxito en el banquillo técnico del Deportivo Cali. La victoria por 2-1 ante el clásico rival, América de Cali le da el respaldo al inicio a la era Cárdenas.

En la temporada 2014, Cárdenas enfrentó al América dos veces por la Copa Colombia, ambos partidos concluyeron con un empate. Esta vez logro la primera victoria, pero no todo fue a pedir de boca para el timonel verdiblanco. “Hoy no jugamos un buen partido. No es lo que quiero ver. Yo quiero una elaboración diferente, un juego mucho más rápido y profundo. A los jugadores les reconozco el valor y la entrega para darle esta satisfacción la hinchada. Hoy el clásico no se jugó sino que se ganó y esa es una consigna importante”, señaló el estratega azucarero.

América por momentos complicó mucho al Cali, los errores individuales en defensa facilitaron la tarea a las escarlatas. “Hubo respaldo de los compañeros para corregir errores individuales. Siempre hemos creído que necesitábamos la disposición de los 18 que citamos a los partidos. Creo en el plantel y en cada uno de los que hacen parte. Los conozco y sé lo que nos pueden dar”, advirtió Cárdenas.

Fue clave la táctica fija que entrenó el equipo en el día previo. Germán Mera fue determinante y ganó en todas las pelotas que fue a buscar en ataque. En los minutos finales, Cali marco la diferencia por esa vía. “Cuando el camino no es el adecuado, hay que solucionar a través de la estrategia. La táctica fija era una tarea fundamental. Sabíamos que el partido se iba a tornar de ida y vuelta y no lo podríamos definir con elaboración. Hay que tener variantes. Tenemos hombres con buen juego aéreo y hoy lo pudimos mostrar”, concluyó el entrenador.