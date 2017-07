Cárdenas: "Somos conscientes que no podemos recibir 8 goles"

Google Plus

Mario Meza May

Foto: VAVEL

La palabra de Héctor Cárdenas dejo diferentes sensaciones en la rueda de prensa de este martes, lo primero que el entrenador no quiere cargar de responsabilidad a ningún jugador, por lo que, afirma que en el colectivo se está fallando. Sin embargo, el entrenador recalca que los errores individuales si afectan al equipo.

El timonel verdiblanco está en el ojo del huracán por el bajo performance de su defensa, al Cali le han marcado 8 goles en 4 partidos, eso deja mal parado al sector defensivo azucarero.

“No ha sido solamente de este juego, sino de los 4 que hemos tenido, somos conscientes que no podemos recibir 8 goles", expresó.

Desde luego preocupa está situación, así lo indicó el entrenador verde:

"Es una suma demasiado alta y hay una crítica de parte de nosotros. Son acciones individuales que hace ver mal lo colectivo. Hay veces que reducen el rendimiento en el juego, la única forma de mejorarlo es en el entrenamiento", indicó.

En cuanto al rival de este miércoles, para Cárdenas el Once Caldas no será un rival fácil y su equipo deberá esmerarse para lograr los tres puntos:

“El Once es un equipo ordenado, un equipo que juega muy bien desde atrás y en la parte media Michael que asiste bien. Hay que mantener el orden defensivo, para no ser sorprendido atrás", manifestó.

El adiestrador verde, destacó que sí bien se falla en aspectos defensivos, no hay que descuidar que en lo ofensivo no se está siendo realmente efectivos, reconoce que ese es otro punto a mejorar.

"Se generan un buen número de acciones ofensivas que no se convierten, esas no se recuerdan. Se recuerda más lo defensivo. Insistió la línea defensiva no es sola, hacen parte todos. Es algo colectivo, que cada uno a través de su función deben aportar", concluyó.