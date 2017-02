Mariano Vázquez: "Tengo muchas ganas de debutar y que me conozcan"

Google Plus

Mariano Vázquez disfruta los entrenamientos de Atlético Nacional mientras le llega la oportunidad de jugar. | Foto: Juan C. Alvarez - VAVEL Colombia

Para Mariano Vázquez no es extraño jugar en un equipo grande, siendo muy joven pasó por las divisiones inferiores de Boca e Independiente, donde el talento y la competencia es pan de cada día.

Sin mucha oportunidad en estos equipos pasó por Arsenal de Sarandí, Once Tigres y Alvarado de su natal Mar del Plata, para luego buscar posibilidades en el fútbol colombiano donde pasó por Atlético Huila y Fortaleza. Hoy con Atlético Nacional es su tercer club 'cafetero'.

En los entrenamientos 'verdolagas', Vázquez ganó su lugar como uno de los cuatro extranjeros que jugarán en la presente temporada, el volante que puede jugar como externo o enganche analizó su presente y las posibilidades que puede tener en su ansiado debut con la camiseta número 24 del rey de América.

"Yo soy el primero de esperar la oportunidad, trato de no enloquecerme, tengo muchas ganas de jugar. Cuando se me de la posibilidad tratar de aprovecharla", comentó Vázquez a los medios de comunicación presentes en la sede deportiva de Nacional en el Municipio de Guarne.

Sobre un posible debut, Vázquez indicó que "estoy muy ansioso, quiero debutar y que me conozcan, debo estar tranquilo cuando tenga la oportunidad".

Sobre Atlético Nacional como organización, "es un club muy grande, tiene instalaciones fantásticas, estoy disfrutando y haciendo las cosas bien", expresó.

Uno de sus "competidores" en el medio campo es el barranquillero Macnelly Torres, el '10' verde es un jugador al que Mariano admira y al que no escatima en elogiar. "Macnelly tiene mucha experiencia, es muy buen compañero y hace muy fácil crear sociedad para jugar".

Sobre su posición como volante, resaltó que "en todos lados es difícil jugar, somos muchos pero haré lo que el técnico me necesite si es por afuera o por adentro, no tengo problema. Hay varios jugadores, pero trato de ganarme un puesto sea por izquierda, derecha o por el medio".

Vázquez destacó la calidad de jugadores que hay en el equipo. "Ha sido muy difícil la competencia, desde el primer día que no sabía si me quedaba o me iba, ahora lo que queda es trabajar, hacer las cosas bien y ganarme un puesto".

Sobre el goleador Dayro Moreno, explicó que "siempre quiere la pelota como todos los compañeros, el nos la pide dentro del área, nosotros debemos hacer lo posible para ponerlo de cara al gol".

Pensando en Deportes Tolima, rival del equipo 'verde' en la cuarta fecha de la Liga Águila 2017-II, Mariano analizó que "es un equipo muy bueno, tiene grandes jugadores, mantuvo la base de la final que jugaron el año pasado así que debemos tener cuidado".

Finalmente, declaró que "el fútbol en Nacional se hace más fácil por la calidad de compañeros que tenemos", concluyó.