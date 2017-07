Previa Huila vs Santa Fe: el 'rojo' quiere su cuarto triunfo consecutivo

Google Plus

Atlético Huila e Independiente Santa Fe, se enfrentan este sábado en el estadio Guillermo Plazas Alcid de la capital del departamento del Huila, en juego válido por la cuarta fecha de la Liga Águila 2017-2. La plaza de Neiva, se ha convertido en un 'karma' para el conjunto santafereño.

Desde el 24 de febrero del año 2008, el equipo bogotano no logra ganar en el Plazas Alcid. En aquella ocasión se impuso por marcador de 3-2, con dos goles de Leíder Preciado y uno de Luis Fernando Mosquera. Después de eso, han sido más los resultados negativos para el elenco rojo y blanco, enfrentando al Huila en territorio huilense.

Los dirigidos por Gregorio Pérez quieren poner fin a esa racha negativa de 9 años sin victorias en Neiva y conseguir los tres puntos que, además, les permitiría llegar a su cuarto triunfo consecutivo en la Liga Águila 2017-2.

El comienzo del equipo 'cardenal' ha sido muy satisfactorio y en las tres primeras jornadas acumula igual número de victorias, ante Nacional, Millonarios y Envigado, con 4 goles a favor y ninguno en contra. Adicionalmente, a los buenos resultados obtenidos, se suma el interesante desempeño futbolístico que ha venido presentando el equipo en el terreno de juego.

Hemos tenido la posibilidad de observar un Santa Fe muy ordenado tácticamente, con salida manejando el balón desde atrás y sin abusar del pelotazo, solidez defensiva, generación de fútbol por las bandas y buena actitud. Y seguramente, en el juego de este sábado veremos un funcionamiento similar, pues el entrenador uruguayo ha manifestado que donde quiera que el equipo juegue, intentará imprimirle su sello y estilo, en pro de ser protagonista de primer nivel.

Como es de recordar, el conjunto capitalino disputará el próximo martes el partido de vuelta de la fase de dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana ante Fuerza Amarilla de Ecuador en el estadio 'El Campín' de Bogotá, donde aspira a lograr la clasificación a la siguiente fase. Por tal razón, el director técnico del 'expreso' ha decidido darle descanso a varios de los jugadores que ha venido utilizando como titulares, para tenerlos listos y a punto de cara al trascendental juego internacional y a Neiva, viajará una nómina mixta para enfrentar el juego de Liga ante el conjunto 'opita'. La lista de viajeros de Santa Fe para el juego ante Huila, es la siguiente:

Aún no es posible confirmar la formación inicialista que tendrá Santa Fe para el juego en el Plazas Alcid, pero, la lista de convocados nos lleva a concluir, por ejemplo, que Robinson Zapata será titular ante la no convocatoria de Castellanos, así como también serán inicialistas Víctor Giraldo y Wilson Morelo, quienes no pueden jugar Copa Sudamericana por haber sido inscritos previamente para la edición de este año por Tolima y Everton de Chile, respectivamente. Probablemente, veremos en acción a otros jugadores que han estado esperando la oportunidad, como Moya, Henao, K. Salazar o Pérez.

Huila, por su primer triunfo

El equipo que hará las veces de local en este partido, hasta el momento no ha podido ganar en la Liga Águila 2017-2. Acumula tres empates en tres juegos y buscará en casa lograr su primera victoria, ante Santa Fe con quien no pierde allá desde hace 9 años. El argentino Néstor Craviotto asumió la dirección técnica del conjunto 'amarillo' para la presente temporada y la hinchada anhela que empiece a notarse su trabajo con triunfos que permitan ir adquiriendo protagonismo y pelear ingreso entre los 8 mejores de la tabla. Refiriéndose a su trabajo con los 'opitas', el entrenador Craviotto manifestó: “he tratado de armar un buen grupo humano, y trabajándolo de esa manera el equipo responde dentro de la cancha. Trabajamos con mucha intensidad en los entrenamientos, para mí lo más importante es el grupo humano que seguimos conformando, porque esto apenas está empezando, solo hemos sumado tres puntos hasta ahora, pero han sido ante rivales muy complicados”.

De cara a este juego, el entrenador podrá disponer de sus mejores hombres. Así las cosas, una probable alienación titular del Huila para enfrentar a Santa Fe, sería con: Geovanni Banguera; Elvis Perlaza, Eddie Segura, Andrés Correa, Marvin Vallecilla; Ronaldo Tavera, Carlos Robles; Jorge Ramos, Andrés Ricaurte, Sergio Almirón ; Ómar Duarte .

