Previa Senegal vs Países Bajos: Empieza el camino de ambos equipos

El grupo A cierra la primera jornada con un partido muy sólido entre Países Bajos y Senegal que dos selecciones muy sólidas en cuanto a jugadores individuales y como equipo, ya que ambos tienen cierta experiencia en participar en mundiales.

Países Bajos buscará que la gente cambie de opinión y sean favoritos para llevarse la gloria

Los Países Bajos vienen de una muy buena UEFA Nations League, en donde dominaron su grupo, con 16 puntos de 18 posibles ganándole a selecciones como Bélgica, Gales, entre otras selecciones y vienen preparados para esta edición del mundial.

Pero evidentemente todo no está sobre rosas para los Países Bajos, ya que Louis Van Gaal confirmó que tiene descartado a Memphis Depay para iniciar frente a Senegal ya que tiene una lesión en el bíceps femoral izquierdo y no está al 100% y además no contarán con el experimentado Georgino Wijnaldum, ya que se fracturó la tibia de su pierna derecha.

Senegal buscará pasar de caballo negro a llegar lejos en el mundial

Senegal siempre ha sido de los mejores equipos de África, y va a pelear muy fuerte por el primer puesto, ya que van a buscar revancha por el mundial de 2018 que quedaron eliminados en fase de grupos. Y vienen con mucho que pelear, ya que recientemente fueron campeones de la Copa Africana de Naciones venciendo en penales a Egipto.

Pero para la selección de Senegal, tampoco todo es alegría, ya que hace unos días se confirmó que el extremo izquierdo del Bayern Munich será baja ya que sufrió un esguince en el tobillo derecho. Evidentemente tienen muchos jugadores para suplirlo, como Nicolas Jackson, Ismailia Sarr y Kreppin Diatta, pero ninguno de ellos tiene la calidad del experimentado del Bayern Munich.

Jugador a seguir de los Países Bajos: Frenkie de Jong:

El mediocentro de 25 años del Barcelona será el mediocampista que buscará dominar todo. Va a buscar tener la batuta para manejar el equipo, crear chances, incluso anotar goles, ya que se le ha visto mucho en el Barcelona. El cerebro (apodado por Memphis Depay) tendrá su primera participación en un mundial, y buscará dar cátedra y enseñarle a todos porqué puede llegar a ser de los mejores mediocampistas del mundo.

Jugador a seguir de Senegal: Kalidou Koulibaly

El zaguero de 31 años del Chelsea tendrá su segunda oportunidad en un mundial. En el Chelsea no ha estado en buena forma, ya que los Blues ahora están muy mal en la Premier League, pero para Koulibaly jugar con su selección es otro boleto, ya que es el capitán de su Senegal, y buscará llevarlos lejos en esta Copa del Mundo, incluso la gloria.

Antecedentes en mundiales.

Ambos equipos han tenido participaciones en la Copa del Mundo, pero evidentemente los Países Bajos han tenido más. Han participado en 10 ediciones, su primera vez fue en 1934 y llegaron a octavos de final, su última vez fue en 2014 y llegaron a ser tercer lugar. Su mejor participación fue en el mundial de 2010, donde quedaron segundo lugar, luego de perder la final frente a la selección española.

Senegal solo ha participado en dos ediciones, en 2002, que llegaron a cuartos de final y en 2018 que quedaron fuera en la primera fase.

EDICIÓN FASE RESULTADO BRASIL 2014 Grupos: España 1-5 Países Bajos Australia 2-3 Países Bajos Países Bajos 2-0 Chile Octavos de final Países Bajos 2-1 México Cuartos de Final Países Bajos 4-3 Costa Rica (Después de Penales) Semifinales Países Bajos 2-4 Argentina (Después de Penales Tercer Lugar Brasil 0-3 Países Bajos Grupos:

Países Bajos 2-0 Dinamarca Países Bajos 1-0 Japón Camerún 1-2 Países Bajos Octavos de final Países Bajos 2-1 Eslovaquia Cuartos de final Países Bajos 2-1 Brasil Semifinal Uruguay 2-3 Países Bajos Final Países Bajos 0-1 España Alemania 2006 Grupos: Serbia 0-1 Países Bajos Países Bajos 2-1 Costa de Marfil Países Bajos 0-0 Argentina Octavos de final Portugal 1-0 Países Bajos Octavos de final Portugal 1-0 Países Bajos Brasil 1998 Grupos Países Bajos 0-0 Bélgica Países Bajos 5-0 Corea del Sur Países Bajos 2-2 México Octavos de final Países Bajos 2-1 Yugoslavia Cuartos de final Países Bajos 2-1 Argentina Semifinal Brasil 4-2 Países Bajos (Después de penales) Semifinales Brasil 4-2 Países Bajos (después de penales) EUA 1994 Grupos Países Bajos 2-1 Arabia Saudi Bélgica 1-0 Países Bajos Marruecos 1-2 Países Bajos Octavos de final Países Bajos 2-0 Irlanda Cuartos de final Países Bajos 2-3 Brasil Cuartos de final Países Bajos 2-3 Brasil Italia 1990 Grupos Países Bajos 1-1 Egipto Inglaterra 0-0 Países Bajos Irlanda 1-1 Países Bajos Octavos de final Alemania del Oeste 2-1 Países Bajos Octavos de final Alemania del Oeste 2-1 Países Bajos Argentina 1978 Grupos Países Bajos 3-0 Irán Países Bajos 0-0 Perú Escocia 3-2 Países Bajos Jornada 4 Países Bajos 5-1 Austria Jornada 5 Alemania del Oeste 2-2 Países Bajos Jornada 6 Países Bajos 2-1 Italia Final Argentina 3-1 Países Bajos Final Argentina 3-1 Países Bajos Alemania 1974 Grupos Uruguay 0-2 Países Bajos Países Bajos 0-0 Escocia Bulgaria 1-4 Países Bajos Países Bajos 4-0 Argentina Jornada 5 Alemania del Este 0-2 Países Bajos Jornada 6 Países Bajos 2-0 Brasil Final Países Bajos 1-2 Alemania del Oeste Final Países Bajos 1-2 Alemania del Oeste Francia 1938 Octavos de final Checoslovaquia 3-0 Países Bajos Italia 1934 Octavos de final Suiza 3-2 Países Bajos

Senegal solo ha participado en dos ediciones, en 2002, que llegaron a cuartos de final y en 2018 que quedaron fuera en la primera fase.

EDICIÓN FASE RESULTADO Rusia 2018 Grupos Polonia 1-2 Senegal Japón 2-2 Senegal Senegal 0-1 Colombia Fase de Grupos Senegal 0-1 Colombia Corea/Japón Grupos Francia 0-1 Senegal Dinamarca 1-1 Senegal Senegal 3-3 Uruguay Octavos de final Suecia 1-2 Senegal Cuartos de Final Senegal 0-1 Turquía Cuartos de Final Senegal 0-1 Turquía

¿Quién se llevará la victoria el día de mañana? o, ¿Será un empate?