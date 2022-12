Didier Deschamps sobre el regreso de Benzema: “No me ocupo de las invitaciones de jugadores lesionados”

Este sábado Didier Deschamps tuvo cita con los medios de comunicación previo a la Gran Final del Mundial Qatar 2022 que jugará ante Argentina, donde no quiso entrar en polémica por el tema de Karim Benzema y un posible regreso a la selección.

El estratega indicó que en estos momentos se enfoca en los jugadores con los que cuenta hoy en día y en preparar la mejor estrategia para revalidar el campeonato obtenido en Rusia 2018 cuando vencieron a Croacia 4-2.

“Hay jugadores que se han lesionado, Benzema es uno de ellos. Ahora tengo 24 jugadores. Hacerme esta pregunta es incómodo. No me ocupo de las invitaciones de jugadores, exjugadores o lesionados. Algunos estarán allí, otros no. Somos 24. Ya están fuera Nkunku, Benzema y Lucas Hernández, que formaron parte del comienzo de la aventura. Hoy tengo 24 jugadores para la final contra Argentina”, comenzó.

Jugadores de Francia con el virus del camello

Con respecto a los jugadores que tienen síntomas del virus del camello y que no han tenido actividad, tales son los casos de Raphael Varane, Ibrahima Konaté, Kingsley Coman, Dayot Upamecano y Adrien Rabiot, el estratega galo no quiso entrar en detalles y aseguró que hasta mañana se definirá, si están en buenas condiciones, de que puedan jugar o no.

”Sé que están interesados en este tema y lo entiendo. No quiero entrar en detalles. Nos aseguramos de tomar las máximas precauciones y adaptarnos, nos toca vivir con esto. Estoy bien. En cuanto a los jugadores, todos estaban durmiendo cuando me fui esta mañana, no tengo la información más reciente. Nos las arreglamos lo mejor posible, en paz, según las diferentes situaciones, que no son parecidas. Veremos cómo estamos mañana para estar listos para este gran partido”, añadió.

Francia busca convertirse en el tercer bicampeón de la historia al igual que Italia de la década de 1930 y Brasil de 1958 y 1962.