Previa Argentina vs Francia Final Mundial 2022: por la tercera estrella

La gran fecha ha llegado. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 llega a su fin y las dos mejores selecciones del certamen, Argentina y Francia, se dan cita este domingo 18 de diciembre sobre la grama del Estadio de Lusail, en la municipalidad de Al Daayen, para definir al campeón de esta edición.

La selección argentina llega a esta instancia después de haber superado la fase de grupos en el primer lugar de su grupo, pues a pesar de la inesperada derrota de la primera jornada frente a Arabia Saudita, fue capaz de vencer después a México y Polonia. En la fase de Octavos de Final, superaron a Australia por marcador de 2 a 1; posteriormente, en los Cuartos de Final, eliminaron de forma dramática a los Países Bajos en tanda de penales y, finalmente, en Semifinales, golearon a Croacia 3 por 0.

Por su parte, la selección francesa también avanzó como primer lugar de su sector gracias a las victorias sobre Australia y Dinamarca, a pesar de haber caído de forma sorpresiva en la última jornada a manos de Túnez. En los Octavos de Final, los dirigidos por Didier Deschamps derrotaron sin mayores sobresaltos a Polonia por 3 a 1; en los Cuartos de Final libraron una dura batalla contra Inglaterra y los superaron por marcador de 2 goles contra 1 y, en la Semifinal, vencieron 2 a 0 a la cenicienta del torneo, Marruecos.

Por la revancha

Hace ocho años, Argentina llegó a la final de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, cuando Lionel Messi se encontraba probablemente en el mejor momento de su carrera. En aquella justa mundialista, La Albiceleste arrasó en la fase de grupos con tres triunfos en igual número de encuentros frente a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria, para posteriormente derrotar por la mínima a Suiza y Bélgica en Octavos de Final y Cuartos de Final, respectivamente, y vencer a Países Bajos por la vía de los penales en Semifinales.

Sin embargo, el destino le deparó que tuviera que verse las caras con su “bestia negra”, Alemania, en la gran Final. La selección argentina hizo un gran partido e incluso tuvo una gran oportunidad para hacer el gol que le hubiera dado la victoria cuando, al minuto 21, Gonzalo Higuaín recibió la pelota de rebote ante un mal rechace de la zaga alemana y quedó sólo frente al arquero Manuel Neuer, pero no logró darle dirección a su disparo y su remate salió desviado del arco teutón.

El encuentro tuvo que decidirse en la prórroga después de que terminara sin anotaciones en el tiempo regular. Al minuto 113 de tiempo corrido, Mario Götze recibió el balón dentro del área, lo controló con el pecho y remató cruzado de volea ante la salida de Sergio Romero para marcar el gol que marcaría la diferencia al final del encuentro. La decepción fue tremenda para los jugadores argentinos, pero especialmente para Lionel Messi que veía cómo se le escapaba la oportunidad de levantar el ansiado trofeo de la FIFA. Ahora, ocho años después, el futbol le vuelve a dar la oportunidad a Messi de tener su revancha y poder cumplir el sueño de toda una nación de por fin bordar la ansiada tercera estrella en su uniforme.

A refrendar el título

Francia, por otro lado, sí pudo cumplir el sueño de su afición hace cuatro años. Fue en la edición de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 cuando Griezmann, Mbappé y compañía conquistaron al mundo con su futbol alegre y ofensivo. En dicho certamen, Les Bleus superaron la fase de grupos de forma invicta con un par de triunfos sobre Australia y Perú, además de un empate frente a Dinamarca, para posteriormente dejar en el camino a Argentina, Uruguay y Bélgica en Octavos de Final, Cuartos de Final y Semifinales, respectivamente.

En la gran Final, el conjunto galo se enfrentó a la sensación del torneo, Croacia, que venía de forzar el alargue en sus tres partidos de eliminación directa frente a Dinamarca Rusia e Inglaterra, llegando incluso a la definición por penales frente a los primeros dos. En la final, la selección francesa dio cátedra de contundencia y, con cuatro anotaciones en 65 minutos, aniquiló las esperanzas del cuadro croata que, por más que lo intentó, ya no pudo sobreponerse a una desventaja de tal magnitud.

De aquella selección campeona de 2018, repiten para esta justa mundialista el arquero Hugo Lloris, el defensa Raphaël Varane, el centrocampista Antoine Griezmann, y los atacantes Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Olivier Giroud. A pesar de que otros jugadores importantes como N'Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku, Eduardo Camavinga, Karim Benzema y Lucas Hernández terminaron por ser bajas de la convocatoria de Didier Deschamps, el técnico francés se las ha ingeniado para que ahora, cuatro años después, su selección tenga la oportunidad de ser tricampeona mundial.

Jugadores a seguir

Argentina | Lionel Messi estará disputando el domingo, muy probablemente, su último partido en una Copa del Mundo, el cual representará un récord histórico, pues será su vigesimosexto duelo mundialista, dejando atrás los 25 partidos que disputó Lothar Matthäus. La “Pulga” es, para muchos expertos, uno de los mejores jugadores en la historia del balompié mundial, pero si algo le hace falta para redondear su exitosa carrera es precisamente levantar el trofeo de la FIFA con la selección albiceleste. El rosarino de 35 años probablemente ya no tiene la misma velocidad y gambeta de años anteriores, pero sin lugar a duda eso lo reemplaza con la gran inteligencia y experiencia que manifiesta dentro de la cancha, lo que se ha traducido en 5 goles y 3 asistencias para ser, hasta el momento, líder en ambos departamentos dentro del certamen.

Francia | Kylian Mbappé no ha cumplido todavía los 24 años y ya cuenta con 9 goles en su cuenta particular en las Copas del Mundo, superando lo hecho por figuras históricas como Pelé, quién llevaba 8 goles en a los 25 años, o Diego Armando Maradona, quien sólo logró marcar 8 goles en mundiales en toda su carrera. En la final, el atacante parisino buscará hacerse presente en el marcador no sólo para ayudar a su selección a conseguir la victoria, sino también para terminar en lo más alto de la tabla de goleo de Qatar 2022.

Posibles alineaciones titulares

Argentina:

23. Emiliano Martínez

13. Cristian Romero

19. Nicolás Otamendi

25. Lisandro Martínez

26. Nahuel Molina

8. Marcos Acuña

7. Rodrigo De Paul

24. Enzo Fernández

20. Alexis Mac Allister

9. Julián Álvarez

10. Lionel Messi

DT. Lionel Scaloni

Francia:

1. Hugo Lloris

5. Jules Koundé

4. Raphael Varane

18. Dayot Upamecano

22. Theo Hernández

8. Aurélien Tchouaméni

14. Adrien Rabiot

11. Ousmane Dembélé

7. Antoine Griezmann

10. Kylian Mbappé

9. Olivier Giroud

DT. Didier Deschamps

Antecedentes en mundiales

El encuentro entre Argentina y Francia se ha dado tres veces dentro del marco de las justas mundialistas con saldo de dos victorias para los sudamericanos a cambio de una victoria para los europeos. Las dos victorias argentinas se dieron dentro de la fase de grupos: el primero se llevó a cabo el 15 de julio de 1930, dentro de la primera fecha del Grupo 1 de Uruguay 1930, mientras que el segundo se jugó el 6 de junio de 1978, dentro la segunda jornada del grupo 1 de Argentina 1978. Por su parte, la victoria francesa llegó en el duelo más reciente, celebrado el 30 de junio de 2018, en el marco de los Octavos de Final de Rusia 2018:

Edición Fase Resultado Rusia 2018 Octavos de Final Francia 4 - 3 Argentina Argentina 1978 Grupos Argentina 2 - 1 Francia Uruguay 1930 Grupos Argentina 1 - 0 Francia

El primer partido entre estas dos selecciones se celebró en el Parque Central de Montevideo y representó el debut mundialista de ambas selecciones, el cual culminó con un apretado triunfo por la mínima para La Albiceleste gracias a la anotación de Luis Felipe Monti al minuto 81 de tiempo corrido. Tuvieron que pasar 48 años para volver a ver un enfrentamiento entre argentinos y franceses, el cual se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires y nuevamente terminaría con triunfo sudamericano: los pamperos se fueron al frente al minuto 45 con la anotación de Daniel Alberto Pasarella por la vía del penal, pero al minuto 60 Michel Platini igualaría los cartones y, a 17 minutos del final, Leopoldo Jacinto Luque pondría cifras definitivas.

Por último, el encuentro más reciente se disputó en la Arena Kazán y, aunque la diferencia en el marcador fue solamente de un gol, lo cierto es que el partido fue ampliamente dominado por el cuadro francés, que al minuto 68 ya lo ganaba 4 a 2 gracias a las anotaciones de Antoine Griezmann al minuto 13 de penal, Benjamin Pavard al minuto 57, y un doblete de Kylian Mbappé en tan sólo cuatro minutos, al 64' y 68'. Por el conjunto argentino, Ángel Di María y Gabriel Mercado se habían hecho presentes en el marcador a los minutos 41 y 48 respectivamente y, cuando el partido se encontraba ya en tiempo de compensación, Sergio “Kun” Agüero descontó una vez más para poner cifras definitivas.

Ésta será la sexta final de Argentina en una Copa Mundial de la FIFA. Sus cinco antecedentes en esta instancia datan de Uruguay 1930, Argentina 1978, México 1986, Italia 1990 y Brasil 2014. En 1930 cayó derrotada ante Uruguay por 4 a 2, mientras que en 1990 y 2014 fue víctima de la selección alemana, ambas ocasiones por idéntico marcador de 1 gol contra 0. La Albiceleste consiguió su primer título mundial en 1978, cuando derrotó a los Países Bajos en tiempo extra con el doblete de Mario Alberto Kempes y una anotación más de Ricardo Daniel Bertoni, mientras que su segunda estrella llegó en 1986, cuando venció a Alemania Federal con los tantos de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga:

Edición Fase Resultado Brasil 2014 Final Alemania 1 - 0 Argentina Italia 1990 Final Argentina 0 - 1 Alemania Federal México 1986 Final Argentina 3 - 2 Alemania Federal Argentina 1978 Final Países Bajos 1 - 3 Argentina Uruguay 1930 Final Uruguay 4 - 2 Argentina

Por su parte, esta será la cuarta ocasión que Francia dispute una Final de Copa del Mundo. Su primer partido por el título lo disputó en la edición de Francia 1998, donde venció a la selección brasileña, que llegaba como campeona defensora, con un doblete de Zinedine Zidane y un tanto más de Emmanuel Petit. Ocho años después, en Alemania 2006, volvió a jugar la gran final, pero esta vez cayeron derrotados en penales frente a la selección italiana. Finalmente, en Rusia 2018, logró levantar por segunda ocasión el trofeo de la FIFA al golear a la selección croata con las anotaciones de Antoine Griezmann, Paul Pogba y Kylian Mbappé, además de un autogol de Mario Mandžukić: