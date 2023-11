Alemania cae en duelo amistoso

Austria recibió a Alemania previo al cierre de la fecha FIFA de este mes de noviembre, encuentro que culminó en favor de los locales para sorpresa de la afición.

El Partido inició bastante tranquilo, con llegadas sin mucho peligro de ambas escuadras. Sin embargo el peligro comenzaba a atenuarse más y para el minuto 11 Gregoritsch mandaba tremendo zurdazo al área, pero el balón se iba desviado del arco.

Tan sólo cuatro minutos después, era el mismo Gregoritsch qué volvía a mandar un disparo al arco alemán, pero de nueva cuenta el esférico no entraba bajo los tres palos.

El Partido continuó y al 28' Austria se ponía al frente en el marcador, esto luego de un centro de Baumgartner qué Sabitzer remataba para poner el primero en favor de los locales.

Al minuto 31 Sané hacia una de las primeras apariciones de los alemanes en el área austriaca con un buen zurdazo, esto tras un centro de Havertz, pero la puntería no favorecía al jugador.



Austria siguió pisando el área alemana, sin embargo no lograba anotar más tantos, quedando así el marcador al medio tiempo.

Para el arranque del segundo tiempo, no habían transcurrido ni cinco minutos cuando, tras enfrascarme en una pelea, el silbante decidía echar a Sané del encuentro.

Pocas emociones hubieron en el complemento, sin embargo fue al minuto 72,cuando tras un dentro de Gregoritsch, Baumgartner recibía el balón y disparaba para que llegara el segundo de la noche.

Pese a que Alemania se mantuvo presionando en el arco, Austria logró sacar una gran victoria de cara al cierre de la fecha FIFA y buscando continuar con su preparación.

Tras la derrota, Nagelsmann habló ante los medios: "Tenemos que aceptar la situación, pero no podemos caer en el papel de víctimas. Mi equipo funcionó muy bien en los entrenamientos, pero no se traslada al campo".

"Nos falta algo de confianza en nosotros mismos, lo cual no es una sorpresa si tenemos en cuenta los últimos meses".

Alineaciones

Austria | Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Sabitzer, Seiwald, Baumgartner; Laimer, Schlager; Gregoritsch.

Alemania | Trapp; Hummels, Tah, Rüdiger, Havertz; Gündogan, Goretzka; Sané, Brandt, Gnabry; Füllkrug.