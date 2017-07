Reportaje VAVEL: ¿A qué LA Galaxy llega Jonathan Dos Santos?

Google Plus

El desembarco de Jonathan Dos Santos al fútbol de la CONCACAF ha acarreado críticas y alabanzas entre los que creen que el jugador tira por la basura su carrera deportiva firmando por la MLS, o aquellos que piensan que su firma por el Galaxy, le otorgará el papel de líder de un equipo, ahora muy necesario en los californianos.

Mucho se ha hablado de que el jugador utilizó una supuesta oferta del Club América para presionar a Los Angeles Galaxy a firmarle un buen contrato. Pero la verdad va más allá. La franquicia californiana de la MLS tenía al jugador en su punto de mira desde el pasado mes de enero, aunque las exigencias del Villarreal echaron para atrás una operación que parecía más que probable.

Pero la incorporación del jugador al pentacampeón de la MLS Cup responde a algo más allá de lo que algunos puedan ver. Los más críticos pensarán y acusarán al futbolista de llegar al soccer estadounidense por dinero. Pero la realidad es completamente diferente. El equipo se encuentra sumido en una travesía por el desierto en la que después de la salida de Bruce Arena, parece que los años de gloria quedaron a un lado. Para ello, la necesidad de buscar más de un líder dentro y fuera del terreno de juego es lo que ha atraído realmente a Jonathan.

Cuando a un jugador le ofreces ser la pieza clave de un gran proyecto que busca devolver a un equipo importante a la cima de su fútbol, ¿quién sería el valiente en decir que no? Si a esto le sumas la posibilidad de poder volver a jugar con tu hermano, no nos engañemos nadie diría que no.

La caída del Imperio Galáctico

La llegada de Jonathan no va a ser nada fácil a su equipo. El centrocampista tendrá ante sí un importante reto como es el de devolver la gloria a un gran equipo.

Actualmente Los Angeles Galaxy es un equipo completamente deshecho, que después de unos años gloriosos, una mala gestión en el inicio de la presente temporada ha llevado al equipo a la situación actual, en la que se encuentra lejos de los PlayOff´s con una estadística de seis victorias, diez derrotas y cuatro empates.

Los jóvenes llegados de la USL no han rendido como se esperaba

Desde que comenzó la temporada, las expectativas no eran demasiado buenas. Entregaron la dirección del equipo a un entrenador Curt Onalfo, que en la anterior temporada, no había logrado un buen resultado con los Galaxy II, quedándose fuera de la lucha final por la USL Cup. Pero no acabó ahí la cosa. La llegada del entrenador de origen brasileño propició que un gran número de inexpertos jugadores de ‘Los Dos’ ascendieran al primer equipo, después de darse un palo gordo en la USL la pasada temporada.

Este nuevo camino que el club angelino decidió tomar no parecía el más acertado. Ya que a pesar de tener en la plantilla futbolistas con experiencia y conocimiento al máximo nivel, si los problemas de lesiones apareciesen, sufrirían… y eso ocurrió. Jugadores importantes comenzaron a caerse a causa de lesiones de varios meses, que obligó al entrenador a dar minutos a esos jóvenes jugadores que a cada partido que disputaba, se le veía superados en todos los sentidos.

Una nueva esperanza

A causa de ese mal momento, Los Angeles Galaxy decidieron dar un cambio radical a la situación. Lo primero que hicieron fue destituir al anterior entrenador, Curt Onalfo, y darle la manija del equipo a un viejo conocido de los californianos, Sigi Schmid. La necesidad de conseguir resultados a un corto plazo, hicieron que el entrenador alemán regresase a la que fuese su casa 12 años después.

Esta llegada marca completamente la dinámica del equipo de cómo se lo hubiese encontrado Jonathan, a lo que será a partir de este momento. La incorporación del mexicano responde también a esta serie de cambios de la directiva angelina. Es más que posible que desde que el jugador reciba el permiso de trabajo, se convierta en un fijo en el once titular.

Pero no será todo caos lo que Jonathan se encuentre en el equipo. Hay piezas que hasta el momento han rendido a un buen nivel, pero con individualismos un equipo no funciona. Una de las pocas cosas que sorprendió desde el inicio de temporada fue el buen entendimiento entre su hermano Giovani dos Santos y el francés Romain Alessandrini. Ambos han tirado del carro en muchísimos encuentros, pero no ha sido suficiente. Desde el primer día los dos jugadores se entendieron a la perfección, convirtiéndose en los culpables de la mayoría de puntos que posee su equipo.

El entendimiento entre los tres jugadores y la entrada del nuevo entrenador será la piedra sobre la que el Galaxy busque su reconstrucción. Además de ello, los jugadores que sufrieron lesiones de gravedad, seguramente comiencen a entrar en la dinámica de equipo en las próximas semanas, lo que le permitirá al equipo un margen de mejora muy grande.

El equipo todavía tiene opciones de ganar la MLS Cup

No se puede descartar al Galaxy en la lucha final para la MLS Cup, ya que el pasado año Seatttle Sounders (anteriores equipo de Sigi Schmid), se encontraba en una situación similar, y tras un cambio en los banquillos y un par de incorporaciones, sufrieron un cambio radical que les llevó a proclamarse campeones.

Por eso que el trabajo no será fácil, Jonathan no llega para ‘poner el cazo’ y llevarse una cantidad ingente de dinero. De ahí que la importancia del jugador sea vital para la reconstrucción del equipo. Esto marca el nivel del reto que tiene Jonathan ante sí.

Escasa competencia

El mediocentro mexicano no tendrá problemas para hacerse con un hueco en el once titular del Galaxy. Ya no sólo por su mayor calidad táctico-técnica con respecto al resto de compañeros, sino también porque muchos de ellos están fuera a causa de diversas lesiones.

Actualmente sólo João Pedro es el único mediocentro de garantías que posee el combinado angelino, por lo que muy posiblemente sea el compañero de Dos Santos en la sala de maquinas.

Los otros dos mediocentros que actualmente son válidos para jugar son el veterano Jermaine Jones y el joven Rafael García, pero ninguno de los dos presenta las condiciones necesarias para lo que el Galaxy necesita. Mientras que Jones sale de una reciente lesión y todavía no ha cogido la forma (algo que con la veteranía y la escasa participación le será muy difícil), Rafa o ha logrado adaptarse al ritmo de juego de la MLS, y todos los partidos que disputa se ve completamente superado.

Los otros dos jugadores que en principio sí que contarían como rivales para la lucha por un puesto son Baggio Husidic y Sebastian Lletget. Ambos s encuentran fuera de equipo a causa de lesiones de gravedad. El primero en caer fue el joven Lletget, que tras acudir a un Training Camp con los USMNT, se lesionó en un enfrentamiento ante Honduras. El futbolista se encuentra en las últimas fases de su recuperación, lo que presagiará que pronto volverá a competir con el equipo.

El otro caso es el del veterano Baggio Husidic se fracturó el peroné, lo que le ha tenido de seis a ocho semanas de baja. Su vuelta está estipulada para el mes de agosto.

Estas circunstancias muestran que el verdadero potencial del equipo se verá en los próximos meses, justo en el momento en el que Jonathan está completamente adaptado a la competición.

Esta es el momento actual de Los Angeles Galaxy con la llegada de Jonathan Dos Santos, ahora está por ver si su incorporación ayudará al equipo a dar un salto de calidad y devolverle al lugar de privilegio dentro de la MLS, de donde desapareció este año.