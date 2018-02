Siempre Messi

Foto : Motivaciones Fútbol

Hay que ayudarlo, respaldarlo, cubrirlo, cobijarlo, mimarlo, porque él no puede solo.

Lionel hace todo por su país, se enfunda la celeste y blanca con un orgullo inimaginable y sale a matarse por su país como ha hecho siempre, pero, lamentablemente siempre hay un pero y esta vez no se trata de él, sino de sus compañeros ya que él es el motor, el alma, la idea, el juego, la magia, la picardía, el descaro, el desparpajo de la selección, pero en muchas ocasiones parece que juega solo.

¿Falta de sangre? ¿Pocas ganas? ¿Presión? No sé, pero algo les afecta a estos “socios” de Messi, que simplemente parece estar solo en esta guerra. La albiceleste sufrió mucho para lograr la tan ansiada clasificación al mundial de Rusia 2018 y sí, como siempre apareció él… Messi

Si la selección juega mal casi siempre hay críticas sobre el 10, dicen que no se carga al equipo a la espalda, que no aparece en los momentos importantes pero ¿y si paramos por un momento y vemos a los que lo rodean? No puede ser que jugadores de la calidad de Di María, Agüero, Higuaín, Mascherano o incluso Dybala no rindan cuando se trata de defender a su país, parece que ponerse esta camiseta les pesa, controles erróneos, pases fallidos, dribles inútiles o simplemente siempre hacer una de más, veamos un poco más a estos individuos que rodean a Messi.

Él, siempre él, capitán y 10 es el único que demuestra, baja hasta medio campo por el balón, limpia a 1, limpia 2, limpia a 3, quiere tirar a una pared con Di María pero “el fideo” le regresa un pase horrible, se pega a la banda hace su famosa jugada hacia el medio toque para Dybala y este pierde la bola, juega por el centro habilita al delantero y este no puede siquiera puede controlar, señores esto no es problema de Messi, él sí se carga el equipo a la espalda pero como todo ser humano necesita respaldo, ayuda, por lo menos un poco, pero parece que en la selección no lo encuentra, esperemos que en Rusia sus compañeros entiendan un poco más su juego y así podamos ver al mejor Messi.