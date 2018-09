Ignacio Ambríz: "Necesitábamos ganar"

Pasó la resaca del clásico y América volvió a ganar. Tras el descalabro ante León por marcador 3-0, las Águilas despertaron y cortaron la racha negativa que dejó el clásico ante Chivas y este sábado lograron derrotar 2-1 a Jaguares de Chiapas en el Estadio Azteca.

Después de conseguir los tres puntos, Ignacio Ambríz, entrenador de equipo de Coapa, aceptó que estaban necesitados de un triunfo: "No fuimos muy profundos, pero hoy necesitábamos ganar, porque en casa no habíamos sumado y veníamos de perder dos partidos".

Al analizar el partido, dijo que se supieron ordenar pese a la baja de Rubens Sambueza, pero les faltó más soltura en el ataque: "Fuimos más ordenados, Chepe (Guerrero) nos ayudó a que el equipo no fuera tan largo, pero nos faltó movilidad a la hora de atacar".

Admitió que no fue fácil vencer al conjunto chiapaneco pero vio mejora en su equipo: "Era importante sacar los tres puntos que nos permitieran acercarnos a los 5 de arriba y creo que hoy rescatamos un poco el orden, jugamos muy lateral, con poca profundidad, pero enfrente tuvimos a un gran rival, nos costó".

Ambríz es consciente de que se siguen presipitando en la última jugada y eso impide que se concreten las acciones de peligro, pero considera un acierto que al menos tengan llegadas al área rival: "Nos falta tener un poquito más de calma. Generamos algunas jugadas de peligro, pero al final se tienen, malo que no se tuvieran".

Habrá parón en la Liga MX por la fecha FIFA, por lo que los equipos tendrán tiempo para trabajar y corregir sus errores, sin embargo, el estratega americanista piensa que no podrá realizar que desea por las bajas que presentará, pero buscará la forma de hacer un buen trabajo aunque no cuente con el plantel completo: "Al final vendría bien si estuviéramos todos, pero se me van seis o siete jugadores y eso nos impide trabajar bien. Tenemos que prepararnos bien a pesar de eso", finalizó Ambríz.