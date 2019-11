Resultado México - Nigeria en semifinales Mundial sub 17 2015 (2-4)

Se termina el partido. Nigería 4-2 y México buscará el tercer puesto del certamen mundialista Sub 17, mientras que Nigeria está en la final ante Mali. Muchas gracias por seguir el minuto a minuto de este encuentro y recuerden que toda la información de este certamen mundialista la encontrarán en VAVEL México. Gracias y buenas noches.

90 + 3 Osihmen se mete por banda izquerda y mete un disparo que pasa cerca de la puerta mexicana.

90' Se agregan 5 minutos y México deja ir una clara de la mano de Esquivel.

México tendrá que buscar el tercer puesto de esta Copa del Mundo y lo hará ante Bélgica

87' Amunudu encuentra un rebote a fuera de área y mete un disparo que paso por arriba de la portería de Romero.

85' Faltan cinco minutos y los tricolores no se rinden ante Nigeria.

83' GOOOOOOL!!!!! DE NIGERIA. Ya lo gana Nigeria 4-2 a México.

80' Se marca penal a favor del cuadro nigeriano. México empieza a remar contra corriente.

77' Gurreola se mete por banda derecha y manda un disparo a diagonal que pasa cerca del poste derecho de la portería nigeriana.

76' Osihmen le paga y pega en el poste izquierdo de la puerta mexicana. Se salva México.

75' Cambio de Nigeria. Se va Eberre y entre Chabueke.

74' Los minutos pasan y México lo sigue perdiendo 3-2.

71 Se salvó México!!! El capitán nigeriano mete un disparo que pega en el poste derecho de la portería de Romero.

69' Nigeria empieza tener lla pelota, pero la defensa de México sigue bien parada atrás

67' GOOOOOOOL!!!! DE NIGERIA. Disparo potento que el arquero Abraham Romero no puede detener y ya lo gana de nuevo Nigeria 3-2.

65' cambio del cuadro mexicano, se va Edwin Lara y entra Fernando Escalante.

60' México ya lo empata ante los nigerianos 2-2 y los africanos empiezan a presionar a los mexicanos.

57' GOOOOOOOOOL!!! DE MÉXICO. Diego Cortés define la jugada individual desde la banda para el empate

56' Wkali se anima con un disparo que se por el lado derecho de la porteria mexicana.

54' Saque de banda para el cuadro mexicano.

52' El cuadro mexicano sigue con toques de primera y empieza a atacar por las nadas en el área africana.

50' México se anima con toques de primera y Magaña manda un rermate machucado en el áera chica nigeriana.

47' Nigeria se acerca al área mixicana y manda un disparo que paso muy arriba de la portería de Romero.

45' México comienza a agarrar confianza con el toque de pelota a primera intención.

Comienza la segunda mitad en el México - Nigeria.

Ya regresan los jugadores al campo de juego para la segunda mitad, donde México necesita recuperar la confianza en el encuentro.

México tuvo a los nigerianos en la lona en los primeros minutos del encuentro, pero los africanos despertaron y vieneron desde atrás para hacer dos goles al cuadro mexicano dirigido por Mario Arteaga.

Se termina la primera mitad. México pierde 2-1 ante los nigerianos.

44' Falta de Kevin Lara. México se duerme y ya lo pierde.

42' GOOOOOOOOOOL!!!! DE NIGERIA. Amunudu se anima a dispara por banda izquierda y mete el balón a la redes mexicanas. México ya lo pierde 2-1.

40' Abraham Romero sale y se llevo un fuerte golpe en la cabeza. El portero se encuentra bien.

38' Tiro de esquina a favor del equipo mexicano y López mete un disparo que se desviado de la portería africana.

36' Nigeria despierta con el empate y Amunudu se antina co0n disparo que pasa por arriba de la puerte de Romero.

35' GOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! DE NIGERIA. Wkali cobra el tiro libre y lo convierte en el gol del empate. México 1-1 Nigeria.

34' Falta de Zamudio y se marca tiro libre a afavor de los africanos.

32' Falta de Kévin Lara por banda derecha.

31' México lo sigue ganando 1-0 y empieza a meterser al área africana.

29' Se salvan los africanos!!!!! en un tiro libre, Esquivel mete la cabeza , el arquero la desvia y pega en el poste. México casi encuentra el segundo del encuentro.

27' Se maca falta sobre Magaña y se cobra tiro libre a favor de México.

25' En una jugada de laboratorio de la nigerianos, Amunudu se anima con disparo que pasó muy arriba de la portería mexicana.

24' Los mexicanos empieza a llegar por banda derecha con balón controlado, pero la defensa de Nigería se para bien atrás.

22' Barrida por parte de Esquivel hacia Eberre y salva al "Tricolor" de un ataque más de los africanos.

20' México quiere empezar a tocar el esférico, pero Nigeria no lo deja y sigue atacando en el área mexicana.

18' Mano del mismo Osihmen. Nigeria empieza a llegar a puerte mexicana, pero la defensa se encuentra bien parada.

17' Se anima Osimhen se anima con un disparo, pero Romero está atento en la puerta mexicana.

15' Tiro de esquina por banda izquierda para los africanos, pero ya lo saca el cuadro de Mario Arteaga.

13' México se ve más solido en el juego en equipo que Nigeria.

11' Kevin Lara deja ir el segundo del cuadro mexicano, pero México está presionanado mucho por los costados al cuadro africano.

10' México ya lo gana 1-0 y los nigerianos estan pagados en el esta primera mitad.

7' GOOOOOOOOOOOOL!!!!!! DE MÉXICO. Magaña recibe un centro desde la banda derecha y este la manda al fono de las redes. México ya lo gana 1-0.

5' Tiro de esquina a a avor de los nigerianos y se va pasado, por lo que será saque lateral para el cuadro mexicano.

4' Nigería responde pero el arquero mexicano, Romero se queda con el esférico.

2' Lalo Aguirre se mete al área africana y manda un disparo que el portero nigeriano recuesta y detiene. México da el primer aviso.

Damos inicio al parrtido. México va por la final del Mundial Sub 17.

¡En breves minuto iremos con el partido México vs Nigeria desde VAVEL México!

Los jugadores ya están saliendo por el tunel para encarar esta semifinal, donde México y Nigeria son seros candidatos para llevarse el Mundial Sub 17.

La alineación de Nigeria: Udoh, Lazarus, Enogela, Zakari, Chukwueze, Osimhen, Nwakali, Ikwu, Anumudu, Ebere, Okonkwo.

La alineación de México: Romero, Cortés, Esquivel, Venegas, Cervantes, Lara, López, Aguirre, Zamudio, Magaña, Lara.

Dato importante: Malí ya ganó su partido ante Belgica por tres goles a uno y se convirte en el primer finalista del Mundial Sub 17. Espera al ganador del partido entre México vs Nigeria.

Así se especificó el ex estratega de la Sub 17, Raúl Gutierrez, minutos antes de que inicie el partido: "El partido contra Nigéria va ser muy duroy también por que las sedes que tienen estos jugadores y nadie dice nada, en el 2013 no dije nada por hubiera sonado a pretexto. Hoy que estoy a distancia si se me hace algo que si tiene que regular, los jugadores no sólo desde la parte física se ven más grandes, si no por las decisiones que son totalmente de otra edad".

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales de este México vs Nigeria, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.

Dato importante: Nigeria y México jamás se han enfrentado en la ronda de semifinales en un Mundial Sub 17.

México ya afina detalles antes de enfrentar a Nigeria en esta semifinal.

México por su parte, también posee bueno números, al ser el tercer mejor equipo en cuanto a goles anotados con 10, y la segunda mejor defensiva, encajando tan sólo dos goles.

Nigeria ha tenido un gran torneo al igual que los mexicanos, pero los africanos se han colocado como la mejor ofesiva del campeonato con 17 goles, y como una de las mejores defensas del certamen, con sólo tres anotaciones en contra.

A decir de Claudio Zamudio, delantero de este México Sub 17, Nigeria es "como cualquier otro rival. Su fuerte está en la velocidad, aunque me gustaría verlos con el resultado adverso. Pero si no se da el anotar primero, estamos preparados", y agregó, "tenemos 90 minutos para trabajarlo y ganarlo".

Tras los últimos partidos disputados por los pupilos de Mario Arteaga creemos que México tratará de hacer historia con esta alineación.

Atentos en este partido México - Nigeria a: Abraham Romero, quien será pieza esencial para el Tricolor en este partido debido a que deberá dar un señor partido para parar los embates del conjunto nigeriano.

Atentos en este partido México - Nigeria a: Víctor Osimhen, quien con ocho anotaciones, es el goleador del torneo. Su fortaleza física y gran juego aereo lo diferencía de los demás, es sin duda un jugador que vale la pena seguir de cerca después de que termine el certamen.

Anteriormente en ese mismo torneo se enfrentaron en la fase de grupos, donde pasó algo similar, pero con marcador aplastante de 6-1.

Sin duda, este encuentro será un dejavú para la camada de esta selección de México. Recordemos que la última vez que México y Nigeria se vieron las caras en un encuentro Sub-17, fue en la final de la Copa Mundial pasada, donde los africanos dieron cátedra de futbol y derrotaron con convincente marcador de 3-0 a los aztecas.

"No es que hicimos tres goles y listo, se acabo el partido. Antes de eso ellos tuvieron 15 minutos muy bueno, donde hicieron circular el balón como sabíamos que podían hacerlo", comentó el entrenador de Nigeria. Y agregó, "el mérito de los muchachos fue no perder la calma para superar la presión y golpear en el momento justo. Para ellos ganarle a Brasil es una cuota importante de confianza, todo el mundo lo respeta. Igual, el camino al título todavía es largo".

La selección de Nigeria, por su parte, deshizo a Brasil por 3-0 para acceder a esta ronda semifinal. En cinco minutos de inspiración la potencia africana hizo trizas a la defensa del Scratch do Ouro.

México llega a esta instancia de semifinales tras haber vencido por 2-0 a Ecuador. En dicho encuentro, el Tri Sub 17 anotó por los botines de Claudio Zamudio y Bryan Salazar. Previamente, en los cuartos de final eliminó al equipo anfitrión.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido México - Nigeria, correspondiente a la semifinal del Mundial Sub 17 en Chile 2015. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo a partir de las 17:00 horas.