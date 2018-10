Previa México - Honduras: A cerrar con paso perfecto

En lo que será prácticamente un partido de trámite, mexicanos y hondureños se medirán una vez más en las eliminatorias rumbo al mundial y de igual forma lo harán en el hexagonal final del próximo año. El Tri se ha quitado un poco la presión del 7-0 ante Chile en la pasada Copa América Centenario gracias a la victoria ante El Salvador el pasado viernes que lo asegura como líder del grupo A.

¿Otro Aztecazo?

Honduras está más dentro que fuera del hexagonal final. Matemáticamente puede quedar eliminado si pierde ante México y Canadá logra vencer a El Salvador en Vancouver superando la diferencia de goles de los 'catrachos'. Sin embargo, la 'H' no se conformará con el empate que de igual forma lo coloca en la siguiente fase, sino que buscará otra victoria en el Coloso de Santa Úrsula y así poner a México en desconfianza de cara al hexagonal de 2017.

Solicitud de cambio de árbitro

Mark Geiger, el polémico silbante que pitó la semifinal entre México y Panamá en la pasada Copa Oro 2015, en donde marcó un dudoso penal para los aztecas sobre el final, es el árbitro seleccionado para este encuentro. Ante esta situación acontecida hace más de un año, los hondureños enviaron una petición a la FIFA solicitando un cambio de árbitro para este partido, argumentando que Geiger no está capacitado para encuentros de esta magnitud.

¿Cómo llegan?

Los dirgidos por Juan Carlos Osorio enderezaron un poco el camino luego de la victoria ante El Salvador por marcador de tres goles a uno el pasado viernes en El Cuscatlán de San Salvador. A pesar de dicha victoria y de estar calificados como líderes de grupo, los aztecas no han tenido un buen verano. Primero la goleada ante Chile vino a "manchar" todo un proceso que en su mayoría fueron victorias para el Tri de Osorio. Un mes después de la goleada, México quedó fuera en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Río 2016. La fe en el colombiano por parte de la afición mexicana ha disminuido y, para lograr reivindicarse, México deberá conseguir la victoria ante los catrachos para generar confianza y el próximo año tener un buen hexagonal final, en donde se sabe que México sufre constrantemente para calificar. De igual forma, la selección azteca tendrá que hacer un buen papel en la Copa Confederaciones de Rusia 2017 para demostrar que lo del verano pasado fue un error que no volverá a ocurrir. Para este encuentro, Osorio no contará con varios referentes de la selección como Raúl Jiménez, quien sufrió un golpe en la rodilla ante los salvadoreños, más los ya sabidos Javier Hernández y Oribe Peralta quienes de igual manera están lesionados.

Por su parte, la selección de Honduras ha venido de menos a más. La 'bicolor' tuvo un 2015 para el olvido, era una combinación de malos resultados, baja de jugadores y problemas extracancha. Primero quedó eliminada en la fase de grupos de la Copa Oro 2015, terminando en último lugar de su grupo con un punto. Después arrancan la cuarta fase de las eliminatorias de la CONCACAF con dos derrotas (Canadá y México). Finalmente vienen impactos emocionales con la aparatosa fractura de Luis Garrido ante México y el sencible fallecimiento de su seleccionado nacional Arnold Peralta, quien fue asesinado a tiros el pasado diciembre. Los pupilos de Jorge Luis Pinto lograron reponerse a estas situaciones adversas desde el incio del presente año consiguiendo dos victorias y un empate en los tres últimos partidos de las eliminatorias, además de un sorpresivo cuarto lugar en los pasados JJOO de Río.

Jugadores a seguir

Javier Aquino: El oaxaqueño tuvo un partido muy activo ante El Salvador, en el cual fue víctima de constantes patadas gracias a su velocidad y debordes por las bandas. En esta ocasión, el jugador de Tigres podría ser factor importante en el partido ante Honduras si mantiene su picardía para ir al ataque y encara continuamente a los laterales catrachos.

Romell Quioto: Si Honduras tuvo una gran actuación en Río 2016 fue, en gran medida gracias al desempeño de Quioto. Él junto a Albert Ellis (reciente fichaje de Monterrey) y Anthony Lozano formaron la ofensiva olímpica de Honduras y, en vista de los buenos resultados obtenidos, hoy son el ataque de la selección mayor de la 'H'. Romell viene de anotar un gol muy importante ante Canadá, mismo que le dio los tres puntos que hoy los tiene prácticamente calificados al hexagonal.

Posible alineación de México