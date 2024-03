Los octavos de final de la Copa Oro W han llegado, el gran juego entre México vs Paraguay será uno de los más importantes para el reinado invicto del tricolor, después de vencer a la escuadra de las Barras y Estrellas. La Albirroja se calificó a esta instancia como segundas del grupo C.

¿Cómo llegan las selecciones?

Ambas escuadras vienen de ganar sus últimos partidos de la fase de grupos. Paraguay goleo a El Salvador por 3 goles a 2. Posterior a ser superadas por Canadá que les marco 4 goles a 0. Fueron la segunda mejor selección del Grupo C con 6 puntos.

Las mexicanas cerraron con broche de oro en su último juego ante Estados Unidos, en el gran clásico de la CONCACAF, ganando 2 a 0, con anotaciones de otro mundo por obra de la Maga y Pelayo. Siendo primeras del sector A con 7 puntos. El invicto de Pedro López y sus jugadoras sigue en pie. Será la prueba de fuego estos octavos de final, donde México es local y se hará pesar la afición mexicana que acompaña a las guerreras aztecas.

Foto: Selección Mexicana femenil

Último enfrentamiento

México derrotó a Paraguay en la edición más reciente de los juegos Panamericanos, por un marcador de 4 goles a 1. Donde destacaron Lizbeth Ovalle, María Sánchez, Scarlett Camberos y Diana Ordóñez. De las 4 jugadoras mexicanas, 3 de ellas estarán presentes en el juego de este domingo.

Así fue la alineación del Tricolor que tuvo participación en el pasado 28/10/2023.

Esthefanny Barreras, Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Rebeca Bernal, Nicolette Hernández, Karla Nieto, Alexia Delgado, Scarlett Camberos, Jacqueline Ovalle, Kiana Palacios y Diana Ordóñez.

Jugadoras a seguir

Lizbeth Ovalle es la mejor jugadora mexicana, donde en 3 partidos ha hecho 3 goles, 2 asistencias. Con Jessica Martínez tiene 3 goles siendo la goleadora de Paraguay. Alexia Delgado y Karen Luna tienen 1 asistencia. Lice Chamorro y Dahiniana Borgarin tienen 1 asistencias.

Foto: Selección Mexicana femenil

Declaraciones de México

Pedro López y Cristina Ferral hablaron en conferencia de prensa, donde comentaron los objetivos que tiene este grupo, jugando con el corazón y no piensan más allá de este juego.

Pedro: “Sinceramente disfrutamos cada día, no nos fijamos en los datos, me fijo en el próximo rival, no hay más allá de cuartos de final, no quiero hablar de siguiente eliminatoria no sirve de nada, vamos de tratar de alargar la racha de ningún partido sin perder”.

Pedro: “El equipo ideal está formado 23 jugadoras diferentes, todas ellas especiales, te pueden aportar su talento y su fútbol para adaptarse a las condiciones del partido, no hay dos planteamientos iguales, hay 23 jugadores disponibles para dar soluciones para lo que se aparezca el domingo”.

Ferral: “No te puedo decir una palabra, este equipo tiene mucha pasión, completo, pero teniendo ese orden, siguiendo los objetivos que nos hemos trazado, este equipo juega con el corazón y lo va ser hasta el último minuto”.

Alineación posible de México

Así fue la última alineación de Pedro López ante Estados Unidos. Con un 3-4-3.

México: Esthefanny Barreras, Greta Espinoza, Rebeca Bernal, Cristina Ferral, Karen Luna, Alexia Delgado, Karla Nieto, Nicky Hernández, Lizbeth Ovalle, Kiana Palacios y María Sánchez.

¿Dónde ver el México vs Paraguay femenil?

El partido México vs Paraguay femenil lo podrás ver por las señales de ESPN por televisión de cable, aparte lo puedes ver en Star+ en plataformas digitales. Para los Estados Unidos lo podrás ver por ESPN y Paramount +.

Resumen del último juego de México vs Paraguay