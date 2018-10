Sergio Orduña: "El partido lo perdimos en el primer tiempo"

Los Bravos de Juárez sufrieron un duro golpe, este sábado por la noche, luego de caer por goleada en su visita frente a Dorados de Sinaloa, en el encuentro correspondiente a la Jornada 9 del torneo Apertura 2016 del Ascenso Bancomer MX, en la cancha del Estadio Banorte.

Sergio Orduña habló en conferencia de prensa sobre las desconcentraciones que se cometieron, así como la falta de contundencia que les costó una abultada derrota en patio ajeno, haciendo que el cuadro fronterizo cayera hasta la décima posición de la tabla general.

“Creo que tuvimos desconcentraciones importantes, nosotros cometimos los errores y ellos fueron muy contundentes. Definitivamente en el primer tiempo regalamos dos goles muy infantiles, y en el segundo tiempo recompusimos el camino, tuvimos varias oportunidades y desgraciadamente no fuimos contundentes, ellos sí y aprovecharon un contragolpe para meter el tercero”, comentó.

El director técnico se dijo molesto con lo ocurrido en la capital sinaloense, considerando que el partido quedó definido en la primera mitad, donde en tan sólo un par de minutos cayeron las primeras dos anotaciones del ‘Gran Pez’ por errores de la defensa.

“El partido lo perdimos en el primer tiempo por nuestros errores, no podemos cometer ese tipo de errores porque se la damos al rival y la aprovechan, nosotros creamos las jugadas y no fuimos capaces de anotar un solo gol. Me queda esa sensación de molestia con el equipo porque nos es el equipo que venía jugando”, declaró.

En cuanto a la presión que tiene la escuadra juarense por ser uno de los equipos que mejor se reforzó en el pasado draft, Orduña Carrijo argumentó que este es un plantel totalmente renovado y que es complicado para la institución, pues la mayoría de los jugadores son prestados.

“Lo que diga la gente es muy diferente a lo que pasa en el seno del equipo, aquí todos los jugadores son prestados, es un equipo nuevo, se quedaron tres o cuatro, pero todos los demás son nuevos y nos es fácil para la institución. A pesar de ello tienen calidad, algunos vienen de Primera División y tienen que entender que es muy diferente el ascenso”, concluyó.