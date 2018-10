Marco Bueno: “Espero que lleguen más (goles), solo que ahora en la Liga”

Marco Bueno, atacante de las Chivas, convirtió la noche de este miércoles su primer gol como jugador del rebaño, lo hizo en el partido amistoso contra el Sacramento FC de los Estados Unidos, por lo que el delantero se dijo contento por su gol, y espera que la racha se incremente en la Liga MX para aportar al equipo.

"Gracias a Dios hoy pude ayudar al equipo con un gol, ese que tanto he buscado en el tiempo que he estado aquí. Espero que lleguen más, solo que ahora en la Liga. Yo trabajo fuerte en la posición en la que Matías (Almeyda) me pida, hoy pude marcar, hay que seguir adelante y ojalá mi cuota mejore".

Respecto al encuentro, Marco comentó que hay cosas por corregir en parte de adelante, sin embargo, resaltó que nuevamente volvieron a mostrar el estilo con el que vienen jugando aunque hubiera preferido sacar el triunfo.

"Este juego nos deja cosas para mejorar, fuimos dominantes en el partido, pero nos faltó ser más fuertes adelante. Era importante imponer nuestro estilo, claro que hubiese sido mejor ganar, pero así es el futbol".

El jugador sinaloense tiene los siguientes números en partidos oficiales como elemento del Guadalajara: En Copa MX suma 2 juegos, ambos de titular, 180 minutos jugados y ningún gol. Mientras que por Liga MX ha participado en 6 partidos, ninguno como titular; suma 142 minutos en la cancha con 19 km de distancia recorrida, 52 toques de balón y un 50 % en la efectividad de los pases, 12 balones recuperados y aún no ha convertido.