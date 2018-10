Antonio Mohamed: "Si no ganamos, estamos fuera"

Llegó el momento, no le queda de otra a Rayados, ganar o ganar, y eso lo sabe el timonel del conjunto albiazul, Antonio Mohamed, que habló en conferencia de prensa la tarde de este viernes, antes de que el equipo emprendiera vuelto a tierras sureñas para medirse al cuadro de Chiapas FC en duelo correspondiente a la fecha 13 del Apertura 2016.

“Nosotros realmente cuando tenemos que parar (por Fecha FIFA) se nos van cinco o seis jugadores y no podemos trabajar lo que es el funcionamiento. Llegaron todos bien los seleccionados), están todos disponibles para jugar y elegiremos a los que mejor están”.

El ‘Turco’ fue directo por lo crucial que será en el compromiso ante los elementos de Sergio Bueno: “Si no ganamos, estamos fuera. Vamos a buscar el triunfo, sabemos que para nosotros es el partido, no queda más que jugar, hablar poco y demostrarlo en la cancha”, agregando el estratega argentino que es optimista de cara al futuro a corto plazo de ‘La Pandilla’.

‘Tony’ reiteró lo problemático que ha sido la campaña entre ausencias por convocados, lesiones y demás y tiene la esperanza de que ahora puedan estar todos juntos para el cierre y poder lograr la clasificación a la fiesta grande del balompié nacional.

Por otro lado, comenzaron a surgir rumores de que Duilio Davino será el que tome el puesto que dejará vacante Luis Miguel Salvador el próximo mes de diciembre y al respecto Mohamed comentó de forma tajante: “No es verdad, no puedo responder algo que no existe”.

Finalmente el tema que causo polémica respecto a un video donde felicitó al América por motivo de su Centenario y que comentó que espera algún día volver a Coapa, el ‘Turco’ cerro diciendo: “Me preguntaron, dije sí un saludo a todos por el Centenario. Seguramente en muchos años (un eventual regreso). Me preguntaron y opiné, no pensé que sería portada, no parecían tan relevantes mis palabras, me quieren sacar sangre de todos lados”.

CONVOCADOS PARA EL COMPROMISO ANTE CHIAPAS FC.