Ricardo Valiño: "Estamos para seguir peleando"

Consciente de la importancia de los puntos perdidos en la Jornada 13, Ricardo Valiño no criticó el arbitraje del partido ante Chivas. En conferencia de prensa, destacó las virtudes de sus dirigidos, mismas que serán claves en Liga y Copa.

"Con el árbitro no hay nada, simplemente había que sacar (del campo) a los jugadores porque no quería que hubiera riesgo de alguna sanción al terminar el primer tiempo. No lo he hecho nunca y hoy no voy a hablar de arbitraje".

El técnico aseguró que el equipo se desconcentró: "Después del penal y nos costó volver a meternos en la voragine del partido, antes habíamos estado muy bien", pues cuando el encuentro se jugaba once contra once expresó: "Tuvimos tres situaciones de Alustiza, Amione y Toledo. Tuvimos que modificar el parado táctico producto de tener un hombre de menos".

La derrota alejó al club de La Angelópolis de zona de clasificación. Sin embargo, Valiño confía en que hay suficiente tiempo para conseguir el boleto a la Fiesta Grande: "Tenemos que seguir por el mismo camino, si hay algo que ha demostrado este equipo es que se sobrepone a las adversidades que se le presentan. Estamos para seguir peleando, quedan cuatro fechas, son doce puntos; tendremos que pelear partido a partido para meternos al objetivo".

"Primero veremos cómo está el plantel, nos enfocaremos en el miércoles y después empezaremos a preparar el partido del sábado. Sabemos que es un partido de una sola fase y los jugadores han demostrado en determinados momentos que tienen capacidad de reponerse. Cada partido es una historia diferente, no podemos comparar el de hoy con el del miércoles", aseguró el argentino.

El estratega no quiso profundizar en la expulsión de Matías Alustiza, pero sí declaró que es un tema que se tratará tanto con el jugador, como con el resto del grupo y el cuerpo técnico. La suspensión de 'El Chavo' no le permitirá sumar minutos en el partido contra Cruz Azul de la Jornada 14.